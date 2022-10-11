Утром ПВО сбила восемь дронов-камикадзе в Одесской и Николаевской областях — ОК Юг

11 октября, 08:19
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РФ атакует объекты инфраструктуры Украины дронами-камикадзе, часть из них сбивают (Фото:Генштаб ВСУ)

РФ атакует объекты инфраструктуры Украины дронами-камикадзе, часть из них сбивают (Фото:Генштаб ВСУ)

Рано утром во вторник, 11 октября, украинская ПВО сбила восемь дронов-камикадзе в Николаевской и Одесской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования Юг в Facebook.

«На рассвете южные регионы враг снова атаковал дронами-камикадзе. Над Николаевской областью силами противовоздушной обороны сбито пять Shahed-136, над Одесской — три», — отметили там.

Видео дня

https://www.facebook.com/okPivden/posts/pfbid0qLZb7sK3Go7PeAR6Tdn2d1K9M5vmJhKmSvtNr6nnKJNxk3DKemjsZ5bicFQcPasdl

10 октября Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=2c1nJVELcFc

Известно также о ракетных ударах по 14 областям Украины, в частности по Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Харьковской, Одесской областях. Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.

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Для атак российские оккупанты использовали ракеты типа Х-101, Х-555, Калибр, Искандер, С-300, Торнадо-С и дроны-камикадзе, большую часть дронов и почти половину ракет удалось сбить.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Одесская область Николаевская область Война России против Украины дроны-камикадзе

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