Утром ПВО сбила восемь дронов-камикадзе в Одесской и Николаевской областях — ОК Юг 11 октября, 08:19 РФ атакует объекты инфраструктуры Украины дронами-камикадзе, часть из них сбивают (Фото:Генштаб ВСУ)

Рано утром во вторник, 11 октября, украинская ПВО сбила восемь дронов-камикадзе в Николаевской и Одесской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования Юг в Facebook.

«На рассвете южные регионы враг снова атаковал дронами-камикадзе. Над Николаевской областью силами противовоздушной обороны сбито пять Shahed-136, над Одесской — три», — отметили там.

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10 октября Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины.

Известно также о ракетных ударах по 14 областям Украины, в частности по Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Харьковской, Одесской областях. Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.

Для атак российские оккупанты использовали ракеты типа Х-101, Х-555, Калибр, Искандер, С-300, Торнадо-С и дроны-камикадзе, большую часть дронов и почти половину ракет удалось сбить.