«Удачная ночная охота». Украинские военные сбили пять дронов-камикадзе над Днепропетровской областью — глава ОВА 15 октября, 07:59 Украинские военные все чаще сбивают дроны-камикадзе (Фото:Генштаб ВСУ)

В ночь на субботу, 15 октября, силы ППО сбили над Днепропетровской областью пять дронов-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Военные из воздушного командования Восток в полночь уничтожили над областью пять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136», — отметил он.

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Глава ОВА уточнил, что три дрона-камикадзе были сбиты над Криворожским районом, два — над Никопольским.

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.



На прошлой неделе оккупанты атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.

Также в Беларусь на аэродром Лунинец, вероятно, доставили по меньшей мере 20 дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

По данным NYT, Израиль предоставляет Украине базовые данные об иранских дронах, которые начала использовать РФ.