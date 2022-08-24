Над Черкасской областью сбили российскую ракету 24 августа, 12:18 Украинская ПВО сбила вражескую ракету в небе над Черкасской областью (Фото:Воздушное командование Восток)

В среду, 24 августа, силы ПВО сбили российскую ракету в небе над Черкасской областью.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.

«Во время воздушной тревоги силы ПВО сбили над Черкасской областью вражескую ракету. Не публикуйте фото или видео! Не подвергайте всех повторным атакам по локациям!» — написал он.

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Другие детали Табурец не сообщил.

24 августа Украина отмечает 31-й День Независимости. Власти и правоохранители заявляли о риске увеличения количество ракетных ударов РФ в этот день.

В МВД украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги в День Независимости из-за возможных вражеских атак.

В ОК Юг сообщили, что страна-агрессор в канун Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море.

С ночи РФ усилила обстрелы украинских городов. Оккупанты ударили по Запорожью, Харькову и Николаевской области.

Днем четыре ракеты РФ попали по инфраструктурным объектам Миргорода Полтавской области.

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