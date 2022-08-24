Над Черкасской областью сбили российскую ракету
Украинская ПВО сбила вражескую ракету в небе над Черкасской областью (Фото:Воздушное командование Восток)
В среду, 24 августа, силы ПВО сбили российскую ракету в небе над Черкасской областью.
Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.
«Во время воздушной тревоги силы ПВО сбили над Черкасской областью вражескую ракету. Не публикуйте фото или видео! Не подвергайте всех повторным атакам по локациям!» — написал он.
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Другие детали Табурец не сообщил.
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