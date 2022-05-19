Преступления оккупантов в Украине. В Полтавской области начался суд на двумя военными РФ, они признали вину в обстрелах из Градов 19 мая, 12:27 Цей матеріал також доступний українською Оккупантам грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:Суспільне)

В четверг, 19 мая, в суде Полтавской области началось рассмотрение дела против двух российских военных, которых обвиняют в нарушениях законов и обычаев войны в Украине.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Как сообщает Суспільне, речь идет о военных Александре Иванове и Александре Бабыкине. Бабыкин — солдат, водитель боевой машины Град, а Иванов ефрейтор, наводчик Града.

Видео дня

По данным следствия, оккупанты причастны к артиллерийским обстрелам поселков Казачья Лопань и Ветеринарная Харьковской области из Градов, они открывали огонь по объектам гражданской и критической инфраструктуры. Стреляли из населенного пункта Малиновка в Белгородской области России, а также и с территории Украины.

И Иванов, и Бабыкин в ходе допросов признали свою вину.

За содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы.

Во время заседания Бабыкин рассказал, что об учебе его подразделения объявили в декабре 2021 года. Приблизительно 1 февраля они выехали в Курск для тренировок, а затем переместились в село малиновка в РФ. На месте им объявили, что войска будут «заходить на территорию Украины». Причин не объясняли. Обстрел из Градов начали около 05:00, из машины было выпущено примерно 38 снарядов. Обстрелы украинских населенных пунктов вели по координатам.

24 февраля подразделению сообщили, что они должны переместиться на другие позиции. После этого их колонну разбили украинские военные. Бабыкин и Иванов попали в плен.

Дело оккупантов передали в суд в начале мая 2022 года. Подготовительное заседание по делу прошло 17 мая в режиме видеоконференции.

Накануне начался судебный процесс над российским военным, который убил мирного жителя в Сумской области.

Вадим Шишимарин признал вину в убийстве мирного жителя в Сумской области. Это первый процесс над российским военным за преступления на территории Украины.

По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте, в нескольких десятках метров от своего дома.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.