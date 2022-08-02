В Донецкой области началась обязательная эвакуация, первый поезд с жителями региона прибыл в Кропивницкий — Верещук

2 августа, 11:07
Из Донецкой области начали эвакуировать местных жителей (Фото:Ирина Верещук/Telegram)

Из Донецкой области начали эвакуировать местных жителей (Фото:Ирина Верещук/Telegram)

Во вторник, 2 августа, в Донецкой области началась обязательная эвакуация из региона. Первый эвакуационный поезд привез местных жителей региона в Кропивницкий Кировоградской области.

Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.

«Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли», — отметила Верещук.

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Она также поблагодарила за помощь с эвакуацией местные службы, международные организации и волонтеров.

Какое количество человек удалось эвакуировать не сообщается.

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Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram опубликовал видео прибытия эвакуационного поезда в областной центр.

«Кировоградщина встретила эвакуационный поезд из Донецкой области. Все службы готовились ответственно. Люди скрылись из-под обстрелов, немало натерпелись. Сейчас для них важно хотя бы теплое слово. Каждому поможем, дадим крышу над головой, накормим, приютим», — отметил он.

Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с постоянными обстрелами и невозможностью обеспечить отопительный сезон в регионе.

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На сегодняшний день в области остается 200—220 тысяч человек, из них 52 тысячи — дети.

Отказаться от эвакуации можно. Для этого жителям Донбасса нужно будет подтвердить своей подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в другие регионы страны.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донецкая область Эвакуация Кропивницкий Война России против Украины

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