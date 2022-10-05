Гайдай заявил о начале деоккупации Луганской области: освобождены несколько населенных пунктов 5 октября, 13:22 По словам Гайдая, ВСУ уже начали наступление в Луганской области (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Днем в среду, 5 октября, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганской области. По его словам, уже освобождены от оккупантов несколько населенных пунктов региона.

«Ну что ж, сейчас уже официально — деоккупация Луганской области началась. Несколько населенных пунктов уже освобождены от российской армии, и там уже Вооруженные силы Украины поднимают украинский флаг», — сообщил глава ОВА в своем Telegram.

Видео дня

Гайдай добавил, что деоккупация Луганской области будет идти и дальше.

Он не уточнил названия освобожденных населенных пунктов.

2 октября Гайдай заявил, что освобождение Лимана может запустить процесс деоккупации Луганской области. Сейчас ситуация для оккупантов на фронте в этом регионе напряженная.

Это может открыть украинской армии путь на Кременную, Сватово, Старобельск и другие города Луганской области.

ВСУ продолжают идти в контрнаступление на юге и востоке Украины, вытесняя армию РФ. За последнюю неделю военные освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях Украины, развернув на днях особо быстрое и мощное наступление на юге.



