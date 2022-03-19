На запорожском направлении ВСУ уничтожили вражеский вертолет и 60 оккупантов — Минобороны 19 марта, 21:47 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Украинские военные уничтожили на запорожском направлении вражеский вертолет КА-52, несколько единиц бронетехники врага и 60 оккупантов РФ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Еще один вертолет КА-52 повредили нанесенным ударом в Киевской области.

Накануне в результате обстрелов пригорода Запорожья российскими войсками погибли девять человек, еще 22 — пострадали. С 19 марта с 16:00 в городе в течение двух дней в городе будет действовать комендантский час: закрыли вокзал, посадка и высадка запрещены.

Видео дня

19 марта — 24-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.