На южном направлении украинские защитники уничтожили танки и РСЗО Град оккупантов

21 мая, 04:20
Цей матеріал також доступний українською
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за минувшие сутки на южном направлении уничтожили 36 оккупантов, 3 танка Т-72, РСЗО Град и автомобильную технику.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Отмечается, что оккупанты также произвели за сутки более 70 обстрелова.

«На Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает ведение боевых действий и инженерное обустройство своих позиций с подготовкой запасных отступных рубежей. Активных наступательных действий уже долгое время не ведет. Позиции наших войск и населенные пункты с мирными жителями враг безжалостно укрывает артиллерийским и минометным огнем, совершая около 70 обстрелов в сутки», — сообщили в командовании.

Видео дня

Также сообщается, что российские оккупанты совершили два ракетных удара по Одесской области.

«Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты явно пытались „замочить в сортире“ очаг нацизма и разрушили пляжный туалет», — сообщило командование.

Читайте также:
Крымские партизаны обещают 1 миллион гривен за устранение Аксенова
https://www.facebook.com/okPivden/videos/576427260718535/

20 мая также сообщалось, что российские военные заблокировали все выезды с временно оккупированной Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

https://www.youtube.com/watch?v=gm2hZQWzJEM
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Херсон Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X