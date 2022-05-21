На южном направлении украинские защитники уничтожили танки и РСЗО Град оккупантов 21 мая, 04:20 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за минувшие сутки на южном направлении уничтожили 36 оккупантов, 3 танка Т-72, РСЗО Град и автомобильную технику.

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Отмечается, что оккупанты также произвели за сутки более 70 обстрелова.

«На Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает ведение боевых действий и инженерное обустройство своих позиций с подготовкой запасных отступных рубежей. Активных наступательных действий уже долгое время не ведет. Позиции наших войск и населенные пункты с мирными жителями враг безжалостно укрывает артиллерийским и минометным огнем, совершая около 70 обстрелов в сутки», — сообщили в командовании.

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Также сообщается, что российские оккупанты совершили два ракетных удара по Одесской области.

«Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты явно пытались „замочить в сортире“ очаг нацизма и разрушили пляжный туалет», — сообщило командование.

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20 мая также сообщалось, что российские военные заблокировали все выезды с временно оккупированной Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

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