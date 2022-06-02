Южное направление. Украинские защитники уничтожили два десантных катера и другую технику оккупантов

2 июня, 03:34
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Уничтоженная технику российских оккупантов на южном направлении (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)

Уничтоженная технику российских оккупантов на южном направлении (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за сутки на южном направлении уничтожили два скоростных десантных катера российских оккупантов.

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Отмечается, что увеличение количества подобных катеров в акватории Черного моря не наблюдается. В то же время оккупанты нарастили количество кораблей, которые могут наносить ракетные удары.

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«Между тем, в Черном море количество угрожающих ракетными ударами кораблей возросло до 3, десантных — не наблюдается. Рашисты оттащили 2 подбитых „утопленника“ из числа Рапторов от Змеиного до пункта базирования в Севастополе с остатками надежды их реанимировать», — сообщили в командовании.

Всего за сутки на южном направлении были уничтожены:

  • 21 оккупант;
  • 1 зенитная установка;
  • 1 самоходная артиллерийская установка;
  • 4 танка Т-72;
  • 4 единицы бронированной и 3 автомобильной техники;
  • 3 БПЛА;
  • 3 полевых пункта боеприпасов;
  • 2 скоростных десантных катера.
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«Угроза ракетных ударов и с моря, и с воздуха и с временно оккупированной территории остается актуальной. Враг, чтобы хоть как-то оправдать свое разрушение гражданских объектов, продолжает информационные вбросы о расположении военных подразделений в социально чувствительных местах (школах, больницах, детских садах и т. п.)», — сообщили в командовании.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/4890566234386713

На Донбассе за сутки украинские защитники отразили 13 атак оккупантов. Ликвидировали 7 беспилотников и 2 танка.

https://www.youtube.com/watch?v=9KsOSyqbqRk
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Одесская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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