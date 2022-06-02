Южное направление. Украинские защитники уничтожили два десантных катера и другую технику оккупантов
Уничтоженная технику российских оккупантов на южном направлении (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)
Оперативное командование Юг сообщает, что за сутки на южном направлении уничтожили два скоростных десантных катера российских оккупантов.
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Отмечается, что увеличение количества подобных катеров в акватории Черного моря не наблюдается. В то же время оккупанты нарастили количество кораблей, которые могут наносить ракетные удары.
«Между тем, в Черном море количество угрожающих ракетными ударами кораблей возросло до 3, десантных — не наблюдается. Рашисты оттащили 2 подбитых „утопленника“ из числа Рапторов от Змеиного до пункта базирования в Севастополе с остатками надежды их реанимировать», — сообщили в командовании.
Всего за сутки на южном направлении были уничтожены:
- 21 оккупант;
- 1 зенитная установка;
- 1 самоходная артиллерийская установка;
- 4 танка Т-72;
- 4 единицы бронированной и 3 автомобильной техники;
- 3 БПЛА;
- 3 полевых пункта боеприпасов;
- 2 скоростных десантных катера.
«Угроза ракетных ударов и с моря, и с воздуха и с временно оккупированной территории остается актуальной. Враг, чтобы хоть как-то оправдать свое разрушение гражданских объектов, продолжает информационные вбросы о расположении военных подразделений в социально чувствительных местах (школах, больницах, детских садах
На Донбассе за сутки украинские защитники отразили 13 атак оккупантов. Ликвидировали 7 беспилотников и 2 танка.
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