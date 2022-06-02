Южное направление. Украинские защитники уничтожили два десантных катера и другую технику оккупантов 2 июня, 03:34 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная технику российских оккупантов на южном направлении (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за сутки на южном направлении уничтожили два скоростных десантных катера российских оккупантов.

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Отмечается, что увеличение количества подобных катеров в акватории Черного моря не наблюдается. В то же время оккупанты нарастили количество кораблей, которые могут наносить ракетные удары.

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«Между тем, в Черном море количество угрожающих ракетными ударами кораблей возросло до 3, десантных — не наблюдается. Рашисты оттащили 2 подбитых „утопленника“ из числа Рапторов от Змеиного до пункта базирования в Севастополе с остатками надежды их реанимировать», — сообщили в командовании.

Всего за сутки на южном направлении были уничтожены:

21 оккупант;

1 зенитная установка;

1 самоходная артиллерийская установка;

4 танка Т-72;

4 единицы бронированной и 3 автомобильной техники;

3 БПЛА;

3 полевых пункта боеприпасов;

2 скоростных десантных катера.

«Угроза ракетных ударов и с моря, и с воздуха и с временно оккупированной территории остается актуальной. Враг, чтобы хоть как-то оправдать свое разрушение гражданских объектов, продолжает информационные вбросы о расположении военных подразделений в социально чувствительных местах (школах, больницах, детских садах и т. п. )», — сообщили в командовании.

На Донбассе за сутки украинские защитники отразили 13 атак оккупантов. Ликвидировали 7 беспилотников и 2 танка.

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