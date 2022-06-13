На южном направлении ВСУ уничтожили 22 вражеских военных и восемь единиц техники

13 июня, 05:26
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Уничтоженная техника российский войск (Фото:General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook)

Уничтоженная техника российский войск (Фото:General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook)

Оперативное командование Юг сообщает, что за сутки на южном направлении уничтожили 22 российских оккупантов и вражескую технику.

«С нашей стороны враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха: в течение суток парой вертолетов, парой штурмовиков и истребителем было нанесено 3 мощных удара по вражеским позициям», — сообщили в командовании.

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Всего за сутки ликвидировали:

  • 22 российских военных;
  • 3 танка Т-62;
  • 2 БМП;
  • 3 единицы автомобильной техники.

В то же время, российские войска продолжают хаотично обстреливать из артиллерии Николаевскую область, чтобы «скрыть существенные уступки по территории области».

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В командовании сообщили также, что жители Херсона проигнорировали празднование так называемого «Дня России».

«В своих обычаях рашисты привезли заангажированную публику, которой пытались создать иллюзию народного гуляния и поддержки для пропагандистских СМИ. Но старания были напрасны — на их недо-празднике охранников с оружием было больше, чем зрителей», — сообщили в командовании Юг.

https://www.facebook.com/watch/?v=712044573414900&ref=sharing

12 июня в Херсонской области оккупационные власти организовали «празднование» дня России. Местные жители на «праздник» не пришли.

https://www.youtube.com/watch?v=A8J-BqrM4Rs
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Одесская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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