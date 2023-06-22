«Тщательно отслеживаем». Гуменюк о намерениях оккупантов ездить через Армянск после подрыва мостов в Чонгаре 22 июня, 19:51 Поврежденный ударом в ночь на 22 июня 2023 года мост в Чонгаре (Фото:Владимир Сальдо via Telegram)

Руководительница пресс-центра Сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в интервью NV прокомментировала намерения оккупантов ездить в Крым и из Крыма через Армянск после подрыва мостов в Чонгаре.

«Конечно, для бешенной пять километров — это не крюк, как говорится. Пусть ездят через Армянск. Но каждая транспортная артерия у нас под контролем, а некоторые под мощным огневым контролем. Мы все тщательно отслеживаем, осознаем и понимаем, что еще может использоваться и как. Поэтому будем дальше наблюдать за работой Сил обороны, Сил сопротивления и народа Украины», — сказала Гуменюк в эфире Radio NV.

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Ранее руководитель программы внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник заявил в эфире Radio NV, что даже несколькочасовое прерывание цепочек поставок оккупантов является чрезвычайно важным во время контрнаступления.

«В Интернете можно увидеть лайв-сторис водителей грузовиков, которых направляют в обход Крымского моста. Даже без разрушения моста на Чонгаре эта поездка занимала несколько дней, а может даже и недель стояния на пунктах пропуска с различными блокпостами. Сегодня, если очень грубо, то минимум на 50% эти проблемы станут серьезнее», — сказал Мельник.

Он добавил, что, если в ближайшие дни повредят остальные точки соединения Крыма с материком, «тогда, по крайней мере, обрезается возможность усиления с территории Крыма группировки российских войск, которая сейчас находится на юге Украины».

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом возле Чонгара.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «продолжение следует».

В Кремле отказались комментировать удар по мосту: пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос в минобороны страны-агрессора РФ.