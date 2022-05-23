Защитники Украины на Донбассе отбили 16 российских атак и уничтожили восемь танков 23 мая, 21:54 Цей матеріал також доступний українською Украинский танк в Донецкой области (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток российские оккупанты 23 мая совершили одну атаку.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Как сообщает пресс-служба ОТГ Восток в Facebook, потери врага составили:



30 человек личного состава;



один танк;

две БМП;

два БПЛА.

Видео дня

В группировке Объединенных сил сообщили, что россияне вдоль всей полосы обороны применяют боевую артиллерию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре и мирных жилых кварталах. За день оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов на Донбассе, разрушили и повредили 62 гражданских объекта.

Защитники и защитницы из состава группировки ОС отразили 16 вражеских атак, еще на одной локации продолжаются бои. Бойцы уничтожили:

восемь танков;

22 единицы боевой техники;

один вражеский автомобиль;

семь беспилотников ( один — типа Гранат, шесть — типа Орлан-10).

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 200 человек личного состава, 1293 танка, 204 самолета, 170 вертолетов, 476 беспилотников, 604 артиллерийских системы, 13 кораблей и катеров и не только.

Экипаж выпрыгивал на ходу. ВСУ сожгли российский Т-72, пытавшийся сбежать с поля боя https://www.youtube.com/embed/2AjyoyouzLw

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.