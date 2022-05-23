Защитники Украины на Донбассе отбили 16 российских атак и уничтожили восемь танков
Украинский танк в Донецкой области (Фото:REUTERS/Carlos Barria)
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток российские оккупанты 23 мая совершили одну атаку.
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Как сообщает пресс-служба ОТГ Восток в Facebook, потери врага составили:
- 30 человек личного состава;
- один танк;
- две БМП;
- два БПЛА.
В группировке Объединенных сил сообщили, что россияне вдоль всей полосы обороны применяют боевую артиллерию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре и мирных жилых кварталах. За день оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов на Донбассе, разрушили и повредили 62 гражданских объекта.
Защитники и защитницы из состава группировки ОС отразили 16 вражеских атак, еще на одной локации продолжаются бои. Бойцы уничтожили:
- восемь танков;
- 22 единицы боевой техники;
- один вражеский автомобиль;
- семь беспилотников (один — типа Гранат, шесть — типа Орлан-10).
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 200 человек личного состава, 1293 танка, 204 самолета, 170 вертолетов, 476 беспилотников, 604 артиллерийских системы, 13 кораблей и катеров и не только.
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