Защитники Украины на Донбассе отбили 16 российских атак и уничтожили восемь танков

23 мая, 21:54
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Украинский танк в Донецкой области (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Украинский танк в Донецкой области (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток российские оккупанты 23 мая совершили одну атаку.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Как сообщает пресс-служба ОТГ Восток в Facebook, потери врага составили:

  • 30 человек личного состава;
  • один танк;
  • две БМП;
  • два БПЛА.
Видео дня
https://www.facebook.com/otueast/posts/720809462678130

В группировке Объединенных сил сообщили, что россияне вдоль всей полосы обороны применяют боевую артиллерию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре и мирных жилых кварталах. За день оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов на Донбассе, разрушили и повредили 62 гражданских объекта.

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Защитники и защитницы из состава группировки ОС отразили 16 вражеских атак, еще на одной локации продолжаются бои. Бойцы уничтожили:

  • восемь танков;
  • 22 единицы боевой техники;
  • один вражеский автомобиль;
  • семь беспилотников (один — типа Гранат, шесть — типа Орлан-10).
https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/376534044501912

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 29 200 человек личного состава, 1293 танка, 204 самолета, 170 вертолетов, 476 беспилотников, 604 артиллерийских системы, 13 кораблей и катеров и не только.

Экипаж выпрыгивал на ходу. ВСУ сожгли российский Т-72, пытавшийся сбежать с поля боя

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война на Донбассе Война России против Украины

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