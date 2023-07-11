За минувшие сутки на таврийском направлении сдалось в плен больше всего оккупантов с начала контрнаступления 11 июля, 14:16 Украинский флаг на разрушенном здании в Нескучном, 8 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

За прошедшие сутки на таврийском направлении сдались в плен 19 оккупантов — наибольшее количество во время проведения наступательных действий группировкой Таврия.

Об этом заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона.

«Потери врага убитыми, ранеными и пленными очень существенные… За минувшие сутки мы зафиксировали, что в плен сдались 19 человек (за предыдущие сутки было 10 пленных). Это впервые фиксируется такое большое количество пленных именно в летний период и именно во время проведения наступательных действий группировки Таврия», — сказал он.

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Шершень отметил, что это указывает на низкое морально-психологическое состояние личного состава врага и его демотивацию.

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления также сообщил, что в районе Марьинки и Авдеевки в Донецкой области украинские военные находятся в активной обороне.

11 июля командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал видео неудачной контратаки оккупантов на Берховском направлении.

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев 11 июля сообщил, что Силы обороны Украины ведут активные наступательные действия на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

