Из-за войны на рабочих местах погибли 163 украинца 13 сентября, 05:09 В результате ракетных ударов РФ по центру Винницы 14 июля погибли 23 человека, в том числе трое детей (Фото:REUTERS/Stringer)

В процессе выполнения трудовых обязанностей во время полномасштабного вторжения России в Украине пострадали 555 работников, 163 из них погибли. Больше всего пострадавших среди работников предприятий зарегистрировано в Киеве.

Об этом сообщили в Фонде социального страхования.

«С начала войны на предприятиях Украины зафиксировано 555 пострадавших в результате боевых действий работников (+6 за последнюю неделю). Из них во время выполнения трудовых обязанностей из-за вооруженной агрессии России погибли 163 украинца», — говорится в сообщении.

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Больше всего пострадавших среди работников предприятий зарегистрировано в Киеве – 97, из них 32 были травмированы смертельно. В Николаевской области - 69 пострадавших, 26 из которых умерли, в Днепропетровской области - 53 и 11 соответственно, Донецкой области - 52 и 10, Харьковщины - 46 и девять.

В Фонде соцстрахования уточняют, что в эту статистику не включаются военнослужащие, полицейские, рядовой и начальствующий состав органов внутренних дел, органов и подразделений гражданской защиты ГСЧС и т.п.

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