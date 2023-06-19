«Дальше — больше». В первой фазе наступления Украина задействовала 25% запланированных сил, РФ бросила на оборону 90% резерва — майор запаса 19 июня, 16:08 Украинские военные на линии фронта в Донецкой области, 18 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Майор запаса Алексей Гетьман в интервью Radio NV рассказал, что в первой фазе наступления Украина пока задействовала лишь 25% от запланированных сил, тогда как россияне бросили на оборону 90% своего резерва.

«Военные говорят, что наступление происходит по тому плану, который и был прописан. Ничего не испортилось, ничего плохого не произошло, и все, что происходит, происходит так, как планировали. Задействовано лишь 25% сил, которые были запланированы на наступательные действия, и дальше здесь можно согласиться с господином Подоляком, что паника там начнется», — заявил Гетьман в эфире Radio NV.

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Майор запаса отметил, что состоялась не разведка боем, а именно первая фаза наступления.

«Мы сделали то, что должны были сделать на первой фазе, задействовав небольшое количество сил и средств, дальше будет больше. Наша задача на сегодня, это не является большой военной тайной, прорвать линию фронта и за линией фронта, за этими фортификационными сооружениями по большому счету войск РФ нет. Там тыловые части остались небольшие, какие-то там еще люди. А основные силы находятся непосредственно на линии фронта, на первой, на третьей линии обороны. Вот задача сейчас эту линию прорвать, а дальше уже можно двигаться в тылу другим подразделениям, другим группировкам, которые там находятся, это уже как спланирует наш Генштаб и штабы, которые на месте непосредственно руководят этими действиями», — сказал он.

Гетьман также отметил, что россияне перемещают войска из Херсонской области на запорожское и другие направления, потому что считают, что, пока не спадет вода после подрыва ими Каховского ГЭС, передвигаться на тяжелой технике в Херсонской области невозможно, а «тылов каких-то у них по большому счету нет».

«Как оценила британская разведка, другие разведки, что они задействовали в этих оборонительных действиях 90% своего резерва. То есть мы задействовали 25% своих сил, которые мы должны были направить на эти наступательные действия, они задействовали в своих оборонительных действиях уже 90%», — отметил майор запаса.

Он объяснил, что отсутствие резервов у россиян, скорее всего, приведет к тому, что, когда украинские силы будут наступать на каком-то направлении, они будут вынуждены перебрасывать туда войска из какого-то другого города, ослабляя его.

«Они двигают войска вдоль линии фронта, потому что они до сих пор не могут понять, где именно будут происходить наши главные удары. Это очень хорошо, что они не знают», — добавил Гетьман.

19 июня заместительница министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:

Новодаровку,

Левадное,

Сторожевое,

Макаровку,

Благодатное,

Лобково,

Нескучное,

Пятихатки



Подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км².