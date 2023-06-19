«Дальше — больше». В первой фазе наступления Украина задействовала 25% запланированных сил, РФ бросила на оборону 90% резерва — майор запаса

19 июня, 16:08
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Украинские военные на линии фронта в Донецкой области, 18 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Украинские военные на линии фронта в Донецкой области, 18 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Майор запаса Алексей Гетьман в интервью Radio NV рассказал, что в первой фазе наступления Украина пока задействовала лишь 25% от запланированных сил, тогда как россияне бросили на оборону 90% своего резерва.

«Военные говорят, что наступление происходит по тому плану, который и был прописан. Ничего не испортилось, ничего плохого не произошло, и все, что происходит, происходит так, как планировали. Задействовано лишь 25% сил, которые были запланированы на наступательные действия, и дальше здесь можно согласиться с господином Подоляком, что паника там начнется», — заявил Гетьман в эфире Radio NV.

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Майор запаса отметил, что состоялась не разведка боем, а именно первая фаза наступления.

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«Мы сделали то, что должны были сделать на первой фазе, задействовав небольшое количество сил и средств, дальше будет больше. Наша задача на сегодня, это не является большой военной тайной, прорвать линию фронта и за линией фронта, за этими фортификационными сооружениями по большому счету войск РФ нет. Там тыловые части остались небольшие, какие-то там еще люди. А основные силы находятся непосредственно на линии фронта, на первой, на третьей линии обороны. Вот задача сейчас эту линию прорвать, а дальше уже можно двигаться в тылу другим подразделениям, другим группировкам, которые там находятся, это уже как спланирует наш Генштаб и штабы, которые на месте непосредственно руководят этими действиями», — сказал он.

Гетьман также отметил, что россияне перемещают войска из Херсонской области на запорожское и другие направления, потому что считают, что, пока не спадет вода после подрыва ими Каховского ГЭС, передвигаться на тяжелой технике в Херсонской области невозможно, а «тылов каких-то у них по большому счету нет».

«Как оценила британская разведка, другие разведки, что они задействовали в этих оборонительных действиях 90% своего резерва. То есть мы задействовали 25% своих сил, которые мы должны были направить на эти наступательные действия, они задействовали в своих оборонительных действиях уже 90%», — отметил майор запаса.

Он объяснил, что отсутствие резервов у россиян, скорее всего, приведет к тому, что, когда украинские силы будут наступать на каком-то направлении, они будут вынуждены перебрасывать туда войска из какого-то другого города, ослабляя его.

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«Они двигают войска вдоль линии фронта, потому что они до сих пор не могут понять, где именно будут происходить наши главные удары. Это очень хорошо, что они не знают», — добавил Гетьман.

19 июня заместительница министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские военные освободили село Пятихатки в Запорожской области.

Всего за две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия деоккупировали восемь населенных пунктов:

  • Новодаровку,
  • Левадное,
  • Сторожевое,
  • Макаровку,
  • Благодатное,
  • Лобково,
  • Нескучное,
  • Пятихатки
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Подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км².

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Контрнаступление Война России против Украины наступление ВСУ радио NV

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