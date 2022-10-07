FT сообщило о перебоях в работе Starlink на передовой. Маск отреагировал

7 октября, 22:34
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Щенки рядом с терминалом Starlink в районе освобожденного Лимана Донецкой области, 7 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Щенки рядом с терминалом Starlink в районе освобожденного Лимана Донецкой области, 7 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военнослужащие и официальные лица сообщают о сбоях в работе Starlink на линии фронта, пишет Financial Times в пятницу, 7 октября, со ссылкой на источники.

Высокопоставленный украинский правительственный чиновник сказал, что некоторые сбои привели к «катастрофическим» потерям связи, в том числе во время прорыва защитников Украины на территорию, которую контролировали оккупанты, и важных боев. По информации FT, такие случаи были острыми на юге Украины, но также имели место вдоль линии фронта на северо-востоке и востоке страны, где продолжается украинское контрнаступление.

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По словам другого украинского чиновника, сбои связи были «широко распространенными» и привели к звонкам военнослужащих на горячие линии.

Роман Синицын, координатор Благотворительного фонда Сергея Притулы, который передает системы Starlink ВСУ, предположил, что проблема могла возникнуть из-за того, что SpaceX пыталась не допустить ее неправомерное использование российскими оккупантами. По его словам, сбои происходили в районах, которые были освобождены от российских войск так недавно, что об этом еще не сообщалось публично.

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FT сообщает, что министр обороны Алексей Резников и пресс-секретарь главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного отказались от комментариев.

Три защитника Украины, которые находятся на передовой, подтвердили, что их системы Starlink перестали работать во время боев. Несколько терминалов в последние дни не работали в недавно освобожденных районах Харьковской области, пишет издание.

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Два других украинских военнослужащих ранее на этой неделе сказали журналистам, что их системы Starlink работают без перебоев на недавно освобожденной территории к востоку от Изюма и в Херсонской области.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что сообщение FT о том, что терминалы и услуги Starlink были оплачены, не соответствует действительности. По словам Маска, был оплачен только небольшой процент систем, а до конца года сумма, выделенная на это компанией SpaceX, превысит 100 млн долларов.

«Что касается того, что происходит на поле боя, то это засекречено», — добавил Маск.

Он также сообщил, что регулярно общается с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым.

https://twitter.com/elonmusk/status/1578433482757271552
https://twitter.com/elonmusk/status/1578438980743200768

Спутниковый интернет от Starlink начал работать в Украине с 1 марта. В первые дни полномасштабной войны министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой прислать станции спутникового интернета Starlink. Через два дня в Украину прибыла первая партия.

https://www.youtube.com/embed/t9nVFwLbNdE
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Financial Times Наступление SpaceX Контрнаступление Михаил Федоров Илон Маск Starlink

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