«И утром, и сейчас». Воздушные силы фиксируют активность около 20 российских самолетов 16 апреля, 17:30 Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат (Фото:armyinform.com.ua)

16 апреля Воздушные силы Вооруженных сил Украины фиксируют активность около 20 российских самолетов.

«Сегодня большая активность авиации. Сегодня с ночи очень большая активность. Реактивная артиллерия само собой, С-300, да и авиация. Около 20 самолетов в воздухе в настоящее время – это свежая информация. Это было и утром, и сейчас», — заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Он сказал, что российские войска атакуют ракетами, управляемыми авиационными бомбами и другими видами оружия, и на Пасху, 16 апреля, сохраняется угроза обстрела территории Украины ракетами из самолетов тактической авиации.

16 апреля российские военные обстреляли храм в Никополе Днепропетровской области — в результате ранены два человека.

В ночь на 16 апреля россияне нанесли массированный удар по Запорожской области. Они повредили церковь в Камышевахе.

