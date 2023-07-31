«900 танков в атаку там не ходят». На Купянском направлении оккупанты смогли наступать не из-за превосходства в силах — Бутусов 31 июля, 17:07 Украинский военный готовится стрелять из американской гаубицы M109 неподалеку от Купянска Харьковской области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV заявил, что на Купянском направлении российские оккупанты смогли продвинуться не из-за превосходства в силах.

«На том направлении нет никаких неожиданных наступлений. Противник в течение нескольких месяцев применяет отдельные атаки на отдельных участках наших позиций. Никакого значительного преимущества там противник в силах не имеет, а мы имеем там достаточно значительные свои силы, которых по численности достаточно для устойчивой обороны, чтобы отразить все российские атаки», — заявил Бутусов в эфире Radio NV.

Видео дня

По словам журналиста, оккупанты смогли продвинуться на отдельных участках на этом направлении — «то здесь откусить позицию, то там — опорный пункт, то там форсировать какую-то маленькую речку» — исключительно из-за проблем в организации, управлении и применении украинских войск.

«Количество войск там гораздо больше, чем возможностей у командования организовать их боевую работу. И это основной вызов в том районе. А когда я читаю странные заявления от военного командования… Если честно, иногда кажется, что у нас некоторые военные руководители завидуют блогерам и хотят какие-то громкие заголовки рождать вместо того, чтобы брать на себя ответственность за управление войсками и решение трудностей на конкретных участках фронта», — сказал он.

Бутусов объяснил, что на Купянском направлении, так же, как в Соледаре, Бахмуте, Лисичанске и Северодонецке, не построены линии обороны и есть большое количество войск, однако нет ни одного решения об организации системы обороны.

«Длительное время — более шести месяцев — войска находятся на каких-то позициях, где нет продвижения. В тылу этих позиций не строится ни одна стационарная линия обороны. Нет никаких стационарных позиций. Никто не занимается, нет ответственных лиц. Противник накапливает боеприпасы и начинает постепенно идти вперед. Выбивает то одну позицию большим количеством снарядов, то вторую. Полевые укрепления, которые может вырыть сама пехота, не могут противостоять массированным артиллерийским, ракетным ударам. Если бы там были стационарно отработанные, нарытые техникой, залитые бетоном или хотя бы большим количеством древесины позиции, конечно же ситуация бы была стабильна», — утверждает журналист.

Он отметил, что после того, как на Купянском направлении противник на одном участке в районе Лимана и Купянска подвинул украинские войска очередной атакой на километр, а еще в одном месте — на два километра, пришлось объяснять, почему так произошло.

«И для того, чтобы объяснить это очередное уже заметное колебание линии фронта не в нашу пользу, придумывается такое страшное наступление — сто тысяч, 900 танков. Где там 900 танков? Мягко говоря, это неправдивая информация. Там нет никаких 900 танков, в атаки там не ходят. Это знают все. Но, к сожалению, для того, чтобы сделать какое-то информационное сообщение… У нас там много группировок, всем надо сообщать какую-то информацию. Хочется объяснить неудачи в управлении большим преимуществом непреодолимого врага, который вдруг почему-то сосредоточил стотысячную армию и большое количество техники. Мы все полностью видим на этом направлении, наша разведка полностью контролирует ситуацию. Зачем сообщать, такие заголовки вбрасывать в медиа? Я думаю, что исключительно для того, чтобы с кого-то снять ответственность. У меня такая версия», — сказал Бутусов.

26 июля в ВСУ опровергли потерю трех населенных пунктов возле Купянска в Харьковской области.

21 июля спикер Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что войска РФ пытаются перехватить инициативу и вести наступательные действия на Лимано-Купянском направлении.

По его словам, за прошлые сутки российские оккупанты 908 раз обстреляли украинские позиции всеми типами и калибрами артиллерии, а также совершили 11 авианалетов. Это рекордный показатель атаки.

17 июля Череватый сообщал, что Россия стянула на Лимано-Купянское направление более 100 тысяч оккупантов.