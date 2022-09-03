192-й день войны. ЗАЭС снова отключили от сети, на каховской ГЭС обрушился мост, Россия ищет «добровольцев» среди железнодорожников 3 сентября, 22:28 ВСУ уже 192 дня противостоят полномасштабной агрессии России (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Суббота, 3 сентября — 192-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Ситуация на фронте: ВСУ отбили атаки россиян вблизи семи населенных пунктов на востоке

Украинские военные отбили атаки россиян в районах семи населенных пунктов, нанесли поражение по трем вражеским пунктам управления и уничтожили объект размещения личного состава противника.



Видео дня

Кроме того, в субботу, 3 сентября, воздушные силы ВСУ уничтожили вертолет оккупантов Ка-52 и беспилотный аппарат.

Россия продолжает убивать украинских детей

Российские войска около 11:30 3 сентября снова ударили по Николаеву и Николаевской области, в результате чего погиб восьмилетний ребенок, еще шесть человек получили ранения, двое из них дети.

Днем армия РФ обстреляла Зеленодольскую общину Днепропетровской области из РСЗО Ураган с использованием кассетных снарядов. В результате девятилетний мальчик погиб, еще 10 человек пострадали.

Кроме того, в течение суток российские захватчики обстреливали Харьков, Днепр и Днепропетровскую область, Черниговщину, а также десятки населенных пунктов вдоль линии фронта в Донецкой области.

Запорожскую АЭС снова отключили от сети и остановили один из действующих реакторов — МАГАТЭ

Находящаяся под российской оккупацией Запорожскую АЭС снова отключили от сети и остановили один из действующих реакторов (№ 5).

Другой реактор (№ 6) все еще работает, поставка электроэнергии осуществляется в энергосистему Украины через резервную линию электропередачи.

Об этом сообщили наблюдатели Международного агентства по атомной энергии ( МАГАТЭ), которые находятся на станции.



Появились новые спутниковые снимки разрушений переправы возле Каховской ГЭС после ударов ВСУ: полмоста обрушилось

OSINT-исследователь Бенджамин Питте опубликовал свежий спутниковый снимок моста Каховской ГЭС, на котором видны значительные разрушения переправы в результате ударов ВСУ.

«Из-за многочисленных украинских ударов обрушился мост дамбы в Новой Каховке. Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден», — отмечает он.

«Хлопковый» урожай. В нескольких оккупированных городах юга в течение дня раздались взрывы

Украинские военные призывают «не разгонять зраду» о наступлении на юге, и подчеркивают, что логистика РФ под контролем ВСУ.



Так представители Движения сопротивления сообщили об уничтожении вражеской техники в Олешках Херсонской области. БК оккупантов детонировал более получаса.

В Херсоне днем прилетело по гостинице Затерянный мир, принадлежащий коллаборанту Сальдо, где по предварительной информации базировались российские оккупанты.

Кроме того, зафиксировано попадание вблизи Антоновского железнодорожного моста в поселке Антоновка, недалеко от Херсона.

Громкие взрывы также прогремели на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя.

В Мариуполе заметили большую колонну российской техники с новыми пометками

Утром в субботу, 3 сентября, в Мариуполе была замечена большая колонна российской техники, при этом машины в ней были обозначены не символом Z, а новыми пометками.

«Фиксируем движение техники. В 09:09 по проспекту Металлургов в сторону центра очередная большая колонна разной техники: грузовики, танки, гаубицы и топливозаправщики. Всего 80 единиц», — рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Вероятно, это техника 3-го армейского корпуса, который РФ перекидывает в Украину. Аналитики делали предположение, что он будет направлен в Донецкую область для усиления наступления и выполнения указания Путина о выходе на границу области до 15 сентября.

В Чернигове на выставке сдетонировал боеприпас: травмированы четверо детей.

В Чернигове на выставке боеприпасов сдетонировал гранатомет, в результате чего травмированы пять человек, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. Один ребенок находится в реанимации.

Прокуратура начала расследование инцидента, а президент Украины Владимир Зеленский призвал местные власти исключить возможность срабатывания боевого оружия в публичных местах.

Россия хочет отправить на войну против Украины 10 тысяч сотрудников железной дороги

В России планируют отправить на войну против Украины около 10 тысяч сотрудников компании Российские железные дороги.

«Государственные компании РФ известили новые нормы подбора „добровольцев“ на войну. Так, компания РЖД получила разнарядку на поиск среди гражданских работников до 10 тысяч новых кандидатов на краткосрочный контракт», — сообщили в Генштабе ВСУ.



Новости одной строкой:

Москве простились с Горбачевым. На похороны приехал премьер Венгрии Орбан, а вот Путина не было

Кадыров заявил, что « засиделся» на посту главы Чечни. СМИ пишут, что его могут перевести на руководящий пост в Росгвардии

засиделся» на посту главы Чечни. СМИ пишут, что его могут перевести на руководящий пост в Росгвардии В России 40% техники для оснащения новых подразделений не боеспособна

Германия согласилась с кандидатурой нового посла Украины в Берлине — СМИ

Эрдоган предложил Путину посредничество Турции по вопросу Запорожской АЭС



Украинский партизан взорвал себя в Токмаке вместе с двумя оккупантами

Байракторы за три дня были уничтожены и повредили технику РФ более чем на 28 млн долларов

В результате удара ВСУ по Кременной уничтожены 300 оккупаетов



Украинские силы обороны уничтожили подъездные пути и обустроили заграждения вблизи границы с Беларусью



РФ отправила воевать с Украиной предводителя банды и убийцу пяти человек. ВСУ ликвидировали его на Донбассе, а Путин наградил

Россия хочет выдавать «ветеранам» войны против Украины безвозмездно землю в оккупированном Крыму

В Киеве пройдут благотворительные экстремальные соревнования по триатлону KYIVMAN



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.