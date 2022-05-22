«Мы исполним твою мечту, Викинг». Залужный сообщил о смерти молодого командира Вадима Журавского 22 мая, 03:46 Цей матеріал також доступний українською Вадим Журавский (Фото:скриншот видео / Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook)

Главнокомандующий ВСУ сообщил о смерти молодого украинского командира Вадима Журавского (позывной Викинг) родом из Житомирской области и опубликовал видео, посвященное его памяти.

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«Героями этой войны стали молодые командиры. Те, кто принимает подразделения после павших собратьев. Кто получает собственный опыт в ожесточенных боях. Кто отдает сердце, душу, здоровье, а иногда, к сожалению, жизнь за Украину. Мы исполним твою мечту, Викинг! Мы одержим Победу!» — написал он в Facebook.

Видео дня

В видео боец говорит, что его мечта — одержать победу, уничтожить врагов, восстановить территориальную целостность Украины и с победой вернуться домой.

Указом от 15 апреля президент наградил Вадима Журавского орденом За мужество III степени.

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