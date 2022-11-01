В Донецкой области ВСУ сбили российский вертолет Ми-8

1 ноября, 20:58
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ВСУ уничтожают вражескую авиацию (Фото:Воздушное командование ВСУ/Facebook)

ВСУ уничтожают вражескую авиацию (Фото:Воздушное командование ВСУ/Facebook)

Во вторник, 1 ноября, в Донецкой области украинские военные сбили российский вертолет Ми-8.

Как сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в Telegram, также был сбит беспилотник оперативно-тактического уровня.

Вражеский вертолет и беспилотник был сбит зенитным ракетным подразделением воздушного командования Восток в 9:00 и 12:00 соответственно.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=VywbrfJDb1o

В последние месяцы ВСУ активно уничтожают вражескую боевую авиацию на юге и востоке Украины вблизи линии фронта.

С начала полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили 276 самолетов и 257 вертолетов. Также сбиты 1415 беспилотников российских оккупантов.

Вражескую авиацию сбивают Воздушные силы, а также, военные сухопутных войск ПВО, десантно-штурмовых войск и сил ССО.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Донецкая область Вертолет Военная авиация Российская авиация Война России против Украины

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