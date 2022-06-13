На востоке украинские защитники уничтожили 18 оккупантов и склад боеприпасов
Уничтоженная техника российских войск (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід/Facebook)
Украинские защитники и защитницы за прошедшие сутки уничтожили на востоке Украины 18 российских военных и склад боеприпасов.
Всего за сутки были уничтожены:
- личного состава — 18
- ББМ — 1
- АТТ — 1
- минометов — 1
- СПГ — 1
- склад с б/п — 1
12 июня в свежем анализе американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) подчеркнули, что российское военное командование расширяет свои планы по ведению более продолжительной войны против Украины, хотя численность и резервы их сил остаются слабыми.
В последние дни оккупанты продолжали штурмы населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Изюма, стремясь возобновить наступление на Славянск и Северск Донецкой области.
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