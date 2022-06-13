На востоке украинские защитники уничтожили 18 оккупантов и склад боеприпасов

13 июня, 00:50
Цей матеріал також доступний українською
Уничтоженная техника российских войск (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід/Facebook)

Уничтоженная техника российских войск (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід/Facebook)

Украинские защитники и защитницы за прошедшие сутки уничтожили на востоке Украины 18 российских военных и склад боеприпасов.

Всего за сутки были уничтожены:

  • личного состава — 18
  • ББМ — 1
  • АТТ — 1
  • минометов — 1
  • СПГ — 1
  • склад с б/п — 1
Оперативно-тактичне угруповання
Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"/Facebook

12 июня в свежем анализе американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) подчеркнули, что российское военное командование расширяет свои планы по ведению более продолжительной войны против Украины, хотя численность и резервы их сил остаются слабыми.

Видео дня

В последние дни оккупанты продолжали штурмы населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Изюма, стремясь возобновить наступление на Славянск и Северск Донецкой области.

https://www.youtube.com/watch?v=-MboonWmf98
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Война в Украине Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X