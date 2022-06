На востоке украинские защитники уничтожили 18 оккупантов и склад боеприпасов 13 июня, 00:50 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских войск (Фото:Оперативно-тактичне угруповання Схід/Facebook)

Украинские защитники и защитницы за прошедшие сутки уничтожили на востоке Украины 18 российских военных и склад боеприпасов.

Всего за сутки были уничтожены:

личного состава — 18

ББМ — 1

АТТ — 1

минометов — 1

СПГ — 1

склад с б/п — 1

Фото: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"/Facebook

12 июня в свежем анализе американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) подчеркнули, что российское военное командование расширяет свои планы по ведению более продолжительной войны против Украины, хотя численность и резервы их сил остаются слабыми.

В последние дни оккупанты продолжали штурмы населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Изюма, стремясь возобновить наступление на Славянск и Северск Донецкой области.

