Российские войска достигли прогресса в продвижении к Славянску — ISW 13 июня, 06:07 Цей матеріал також доступний українською Российские войска на Донбассе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Американский Институт исследования войны (ISW) сообщил, что российские военные продолжают пытаться продвигаться от Изюма в сторону Славянска.



По данным института, российские оккупанты продвинулись к юго-востоку от Изюма и достигли небольшого прогресса.

В Харьковской области оккупанты пытаются оттеснить украинских военных от линии фронта, обстреливая позиции вблизи Харькова.

Также продолжается наступление в Северодонецке — там были взорваны мосты из города чтобы перерезать украинские наземные пути сообщения из Бахмута в Лисичанск и Северодонецк.

На южном направлении российские войска более сосредоточены на обороне.

Фото: ISW

12 июня в анализе американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) подчеркнули, что российское военное командование расширяет свои планы по ведению более продолжительной войны против Украины, хотя численность и резервы их сил остаются слабыми.

В последние дни оккупанты продолжали штурмы населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Изюма, стремясь возобновить наступление на Славянск и Северск Донецкой области.

