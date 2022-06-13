Российские войска достигли прогресса в продвижении к Славянску — ISW

13 июня, 06:07
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Российские войска на Донбассе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска на Донбассе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Американский Институт исследования войны (ISW) сообщил, что российские военные продолжают пытаться продвигаться от Изюма в сторону Славянска.

По данным института, российские оккупанты продвинулись к юго-востоку от Изюма и достигли небольшого прогресса.

В Харьковской области оккупанты пытаются оттеснить украинских военных от линии фронта, обстреливая позиции вблизи Харькова.

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Также продолжается наступление в Северодонецке — там были взорваны мосты из города чтобы перерезать украинские наземные пути сообщения из Бахмута в Лисичанск и Северодонецк.

На южном направлении российские войска более сосредоточены на обороне.

ISW
Фото: ISW
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12 июня в анализе американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) подчеркнули, что российское военное командование расширяет свои планы по ведению более продолжительной войны против Украины, хотя численность и резервы их сил остаются слабыми.

В последние дни оккупанты продолжали штурмы населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Изюма, стремясь возобновить наступление на Славянск и Северск Донецкой области.

https://www.youtube.com/watch?v=-ye20yjiOfI
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донбасс Славянск Донецкая область Война в Украине Война России против Украины

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