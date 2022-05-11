В Украине снова начнут фиксировать превышение скорости на дорогах — Монастырский 11 мая, 09:47 Цей матеріал також доступний українською В Украине снова заработают камеры автофиксации нарушений ПДД (Фото:Украинские системные инновации)

В Украине снова начнут фиксировать превышения скорости на дорогах, восстановится также система штрафов для водителей.

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Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский в эфире национального телемарафона.

«У нас снова возникает вопрос безопасности на дорогах. К сожалению, ДТП не перестали иметь место, поэтому бесспорно возвращается и фиксация превышения скорости», — сказал он.

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По словам главы МВД, в будущем планируется также расширить список правонарушений, которые будут фиксировать камеры, но пока вернутся только штрафы за превышение скорости.

Монастырский также добавил, что на дороги украинских городов вернутся полицейские машины-фантомы.

Во всех областях Украины установлены сотни камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В условиях военного положения камеры не фиксировали нарушения.

С 25 января на дороги также вывели полицейские автомобили-«фантомы», которые визуально не отличаются от других участников дорожного движения.

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