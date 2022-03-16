Не доехал до Молдовы. Украинец пытался покинуть страну в бейби-боксе 16 марта, 19:20 Цей матеріал також доступний українською Мужчина пытался пересечь государственную границу в бейби-боксе (Фото:Государственная пограничная служба Украины via Facebook)

16 марта украинец пытался пересечь границу с Молдовой в бейби-боксе, его нашли пограничники.

«Его обнаружили в пункте пропуска Россошаны в автомобиле марки Рено, которым ехала женщина с двумя своими детьми. Проверив их документы, пограничники осмотрели еще и багажник авто, где обнаружили в бейби-боксе мужчину 1985 года рождения. Как выяснилось, таким образом жена пыталась перевезти по ту сторону границы отца своих детей», — пишут в ГПСУ.

На мужчину составили административные документы за попытку нарушения государственной границы. Также составлены документы и на его супругу по статье 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Во время военного положения выезд за территорию Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.

16 марта — 21 день масштабной войны в Украине, которая началась 24 февраля с авиа и ракетного налета России.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.