Журналист объяснил, почему Украина сейчас не может разрушить все сухопутные пути оккупантов в Крым 1 июля, 07:57 Поврежденный мост в Чонгаре, которым пользовались российские оккупанты (Фото:Vladimir Saldo via Telegram/Handout via REUTERS)

Журналист Радио Свобода Игорь Токарь объяснил, почему Украина сейчас не может разрушить все сухопутные пути оккупантов в Крым.

«Как бы ни казалось, глядя на карту, что полуостров Крым, он почти остров, на самом деле там сухопутных путей довольно-таки много. Мы знаем, сухопутный путь идет от Красноперекопска туда, в сторону Херсонщины, опять же — Чонгар. И возле Чонгара даже те же понтоны накидывать не так сложно, поскольку там узкая водная часть, и она довольно мелкая. Поэтому даже разрушая понтонную переправу нашими или какими-то другими методами, не составит для россиян труда поставить новую эту понтонную переправу», — рассказал Токарь в эфире Radio NV.

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Он также отметил, что после повреждения моста в Чонгаре, оккупанты перестроили свою логистику и теперь везут значительную часть боеприпасов и вооружения из Крыма везут через Арбатскую стрелку.

«То есть, по сути, существует на самом деле три входа в Крым, и контролировать все на дальности более 100 километров, мне кажется, это крайне сложно. То есть наносить какие-то сложности для логистики — это возможно, размягчать там оборону — это тоже возможно, но перекрыть полностью сообщение полуострова с материковой Украиной, думаю, вряд ли», — объяснил журналист.

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.



Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «продолжение следует».

В свою очередь, в Кремле отказались комментировать удар по мосту: пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос в минобороны страны-агрессора РФ.