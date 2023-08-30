Может ли Минобороны покупать Мавики — руководитель нового Агентства ресурсного обеспечения армии 30 августа, 19:30 По словам Артема Жумадилова, Минобороны не закупает дроны Мавик, потому что «не посмотрели» на них «как на товар, который имеет определенную значимость для поля боя» (Фото:Facebook/Petro Shevchenko)

Новый руководитель Агентства ресурсного обеспечения армии, которое должно реформировать оборонные закупки, Арсен Жумадилов в интервью Radio NV рассказал, может ли Министерство обороны покупать Мавики, которые министр обороны Алексей Резников называл «свадебными дронами».



«Если о так называемых гражданских, в частности Мавики. Мы понимаем, что формально они гражданские, но при этом выполняют достаточно важную функцию на поле боя. Эти дроны могут закупаться Министерством обороны вне системы так называемой военной приемки, то есть как гражданский товар, который далее передается по назначению», — сказал Жумадилов в эфире Radio NV.

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Руководитель Агентства ресурсного обеспечения армии отметил, что «Министерство обороны исторически фокусируется» на военных товарах, «если речь идет о технике».

«Для этого есть определенный порядок, его специально для дронов не пересматривали из-за того, что есть определенная институциональная преемственность. Министерство обороны — это очень большое ведомство, где для того, чтобы переопределить и перезапустить процессы, нужно много усилий. … Если говорить о Министерстве обороны, то дроны как военный товар они закупают, но в небольших объемах. Из-за того, что есть сложная процедура, которую надо проходить всем производителям. Ее несколько упростили, но это все равно сложно. А как гражданский товар они не закупают из-за того, что не посмотрели на него как на товар, который имеет определенную значимость для поля боя», — объяснил он.

В начале июля заместитель министра обороны Алексея Резникова и основатель фонда Повернись живим Виталий Дейнега объяснял то, что Минобороны не закупает Мавики, тем, что их производит Китай.

На вопрос относительно слов министра обороны Алексея Резникова, о том, что якобы Mavic — «свадебные дроны», Дейнега ответил, что тот понимает: отказаться от них на поле боя невозможно и «коммуникационно сделал ошибку».

В конце 2022 года министр обороны Алексей Резников заявил, что гражданские дроны не приспособлены к работе в боевых условиях, а командование называет их «свадебными».