Мощные атаки РФ в Луганской области: разрушены дома в Попасной и Лисичанске, за сутки погибли четыре человека, есть раненые — глава ОВА
Россия атакует города в Луганской области из всех видов вооружений (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
Российские оккупанты обстреливают населенные пункты в Луганской области из всех видов вооружений.
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Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, применялись авиация, системы залпового огня, ствольная артиллерия и минометное оружие.
В Лисичанске в результате мощных обстрелов уничтожены 13 домов.
«Лисичанск — большой по площади населенный пункт. И тем легче россиянам куда-нибудь попасть, а нашим спасателям сложнее быстро отреагировать. Возгорания из-за обстрелов проходят почти по всей территории, а это практически 100 кв. км», — пояснил он.
Три дома загорелись в Новодружеске, в Северодонецке — магазин, в Горском — столярная мастерская и трансформатор, который уже невозможно отремонтировать. Объект полностью уничтожен — люди будут без света и мобильной связи.
По словам Гайдая, за сутки в Луганской области погибли четыре человека, ранены еще четыре. В Попасной разрушены десять домов.
Четыре раза была обстреляна Горская громада.
В Горске погиб 58-летний местный житель, который вышел во двор у своего дома и не успел укрыться от огня россиян, в Северодонецке — 85-летняя женщина, в Новодружеске и Лисичанске — два человека.
В Луганской области идут бои за Попасную, Рубежное, Северодонецк и ряд других населенных пунктов. Оккупантам удалось занять Кременную.
Оккупанты систематически обстреливают города, в области не осталось ни одного уцелевшего дома.
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