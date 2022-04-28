Мощные атаки РФ в Луганской области: разрушены дома в Попасной и Лисичанске, за сутки погибли четыре человека, есть раненые — глава ОВА

28 апреля, 08:32
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Россия атакует города в Луганской области из всех видов вооружений (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Россия атакует города в Луганской области из всех видов вооружений (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

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Российские оккупанты обстреливают населенные пункты в Луганской области из всех видов вооружений.

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Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, применялись авиация, системы залпового огня, ствольная артиллерия и минометное оружие.

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В Лисичанске в результате мощных обстрелов уничтожены 13 домов.

«Лисичанск — большой по площади населенный пункт. И тем легче россиянам куда-нибудь попасть, а нашим спасателям сложнее быстро отреагировать. Возгорания из-за обстрелов проходят почти по всей территории, а это практически 100 кв. км», — пояснил он.

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Три дома загорелись в Новодружеске, в Северодонецке — магазин, в Горском — столярная мастерская и трансформатор, который уже невозможно отремонтировать. Объект полностью уничтожен — люди будут без света и мобильной связи.

По словам Гайдая, за сутки в Луганской области погибли четыре человека, ранены еще четыре. В Попасной разрушены десять домов.

Четыре раза была обстреляна Горская громада.

В Горске погиб 58-летний местный житель, который вышел во двор у своего дома и не успел укрыться от огня россиян, в Северодонецке — 85-летняя женщина, в Новодружеске и Лисичанске — два человека.

В Луганской области идут бои за Попасную, Рубежное, Северодонецк и ряд других населенных пунктов. Оккупантам удалось занять Кременную.

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Оккупанты систематически обстреливают города, в области не осталось ни одного уцелевшего дома.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Лисичанск Попасная Война России против Украины

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