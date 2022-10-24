Мобилизованным россиянам начали выдавать иранские шлемы и бронежилеты, в Крым прибывают новые инструкторы по дронам — ГУР 24 октября, 18:09 Иранские инструкторы обучают российских оккупантов работе с дронами-камикадзе (Фото:ГУР МО)

Россия начала выдавать своим мобилизованным шлемы и бронежилеты иранского производства, а власти Ирана планирую отправить новую партию инструкторов по работе с дронами-камикадзе.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, в ближайшее время запланирована передача 3000 единиц бронезащиты — 1500 бронежилетов, 1500 шлемов производства Milad (Иран). На данный момент иранская амуниция находится на складе 1061 центра материально-технического обеспечения 3 мотострелковой дивизии (Белгородская область).

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Отмечается, что власти Ирана также планируют отправить новую группу советников для оказания помощи РФ в боевом применении нового типа беспилотников Arash-2 и иранских ракет класса земля-земля. Их поставки планируется начать в ближайшее время.

Также из Ирана в Джанкой отбыла группа советников Корпуса стражей исламской революции для оказания помощи в боевом применении и усовершенствовании дронов-камикадзе Shahed-136 и Mohajer-6.

Президент Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. После первых сбитых иранских дронов Украина не продлила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.

17 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами-камикадзе иранского производства. После первой атаки начался пожар в нежилом здании, было повреждено несколько домов. Также дроны-камикадзе попали по жилому дому, произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек, еще четверо пострадали. Среди погибших беременна на шестом месяце и ее муж.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

В МИД Ирана продолжают утверждать, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России. Там также заявили о готовности к переговорам с Украиной, чтобы «опровергнуть обвинения».



Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у США есть доказательства присутствия иранских инструкторов в оккупированном Крыму. По данным Вашингтона, они контролируют атаки беспилотников РФ по инфраструктуре Украины и гражданскому населению.

Газета The New York Times сообщала, что инструкторы из Корпуса стражей исламской революции прибыли в оккупированный Крым для помощи российским операторам беспилотников.

Газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.



