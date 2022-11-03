Среди мобилизованных россиян есть случаи дезертирства и самоубийства, в РФ продолжают набор «добровольцев» — Генштаб 3 ноября, 18:53 Защитники Украины (Фото:14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 3 ноября, на 253-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки Генштаба в Facebook:



российские оккупанты продолжают наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях , наносят удары по критической инфраструктуре и жилым домам, оборудуют рубежи на отдельных направлениях и обстреливают подразделения Сил обороны;

, наносят удары по критической инфраструктуре и жилым домам, оборудуют рубежи на отдельных направлениях и обстреливают подразделения Сил обороны; за сутки враг нанес три ракетных и 16 авиаударов , совершил больше 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российским ударам подверглись больше 25 населенных пунктов, в том числе Павлоград Днепропетровской области, Авдеевка и Угледар Донецкой области;

, совершил больше 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российским ударам подверглись больше 25 населенных пунктов, в том числе Павлоград Днепропетровской области, Авдеевка и Угледар Донецкой области; угроза новых ударов и запуска ударных дронов, в том числе с территории Беларуси, остается;

несмотря на заявления об окончании « частичной» мобилизации, в России продолжают набор « добровольцев» для участия в полномасштабной войне против Украины. «Добровольцами» могут стать мужчины с погашенной судимостью, любого возраста и состояния здоровья, кроме россиян с официальным статусом людей с инвалидностью;

частичной» мобилизации, для участия в полномасштабной войне против Украины. «Добровольцами» могут стать мужчины с погашенной судимостью, любого возраста и состояния здоровья, кроме россиян с официальным статусом людей с инвалидностью; у ранее отмобилизованного личного состава врага низкое морально-психологическое состояние, из-за чего возникают « чрезвычайные происшествия в местах дислокации» . По данным Генштаба, в подразделениях 57-й мотострелковой дивизии « территориальных войск» в Казани больше 15 солдат и сержантов сбежали из части, а во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных совершили самоубийства;

. По данным Генштаба, в подразделениях 57-й мотострелковой дивизии территориальных войск» в Казани больше 15 солдат и сержантов сбежали из части, а во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных совершили самоубийства; у оккупационных подразделений проблемы из-за того, что личный состав плохо обучен, а снятая с хранения техника быстро выходит из строя;

авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по противнику , поразила восемь районов сосредоточения вооружения и техники и четыре позиции средств ПВО;

, поразила восемь районов сосредоточения вооружения и техники и четыре позиции средств ПВО; ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по трем районам сосредоточения оккупантов, двум районам скопления вооружения и техники, двум складам боеприпасов и другим важным военным объектам россиян.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля страна-агрессор потеряла около 74 000 своих военных, за прошедшие сутки — 730, а также более 17 000 единиц техники.

Инфографика: НВ