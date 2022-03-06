Минобороны РФ поручило забрать у своих военных документы и похоронить в братской могиле — ВСУ 6 марта, 03:31 Цей матеріал також доступний українською Российский боевик в Донецкой области, 5 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оперативное командование Север опубликовало российский служебный документ, согласно которому, с 1 марта у российских военных нужно забрать документы, организовать вывоз тел в ночное время и захоронение в братских могилах.

«Все, что нужно знать об отношении противника к своим солдатам. В то время как украинских погибших воинов провожают в последний путь как Героев и чтят их память», — сказано в сообщении командования Север в Facebook.



Опубликованный документ подписан заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко. Там сказано, что с 1 марта 2022 года у личного состава, который участвует во вторжении в Украину, нужно изъять документы, подтверждающие личность. Также приказано «принять меры по эвакуации тел погибших» из Украины и «обеспечить скрытый вывоз тел погибших в пункты постоянной дислокации и захоронение в братской могиле». Если тела нельзя эвакуировать, их нужно «уничтожить на месте».



4 марта в ГУР Минобороны сообщили, что у российских военных, ликвидированных во время боев за Гостомель Киевской области, не было жетонов и документов — только сертификаты о вакцинации и незаполненные медицинские книги.

Министерство обороны Украины создало сайт Ищи своих, на котором выкладывают фото и видео погибших российских военных, чтобы их можно было идентифицировать, документы погибших и пленных и предоставляют обратную связь.

По данным Генштаба ВСУ, за десять дней полномасштабной войны оккупанты потеряли более 10 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными), более 900 боевых бронированных машин, более 200 танков и более 400 единиц автомобильной техники.

В минобороны страны-агрессора сначала отрицали какие-либо потери, а 2 марта заявили о 498 погибших военных.

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