Оккупанты разрушили мост между Северодонецком и Рубежным, транспортного сообщения больше нет — глава Луганской ОВА

13 мая, 08:48
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Оккупанты разрушили автомобильный мост уже во второй раз с 2014 года (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Оккупанты разрушили автомобильный мост уже во второй раз с 2014 года (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Луганской области оккупанты разрушили автомобильный мост между Северодонецком и Рубежным, транспортного сообщения больше нет.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Разрушен мост, который первым в Луганской области отстроили после изгнания оккупантов в 2014-м — транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным больше не существует. Надеюсь, на короткий промежуток времени», — написал он в своем Telegram.

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Гайдай напомнил, что в прошлый раз на восстановление моста ушло девять месяцев, до этого люди пользовались временной понтонной переправой, установленной украинскими военными.

Глава ОВА также рассказал о ситуации в Луганской области за сутки.

Российские оккупанты продолжают штурмовать Горскую и Попаснянскую общины, разрушены почти 60 домов.

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Также стало известно о двух погибших из-за обстрелов врага. Несовместимые с жизнью ранения получил мужчина из Лисичанска, это произошло 11 мая. В больнице в Днепре недавно скончался 11-летний мальчик из Золотого, находившийся в крайне тяжелом состоянии.

9 мая Гайдай сообщил, что ВСУ закрепились в селе между Северодонецком и Рубежным. Бойцы контролируют дорогу в административный центр Луганской области.

https://www.youtube.com/embed/foPuAmSy-IQ

Украинские военнослужащие также продолжают удерживать оборону на новых укрепленных позициях в районе Попасной. В ближайшее время ситуация может измениться в лучшую сторону.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Северодонецк Рубежное Война России против Украины

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