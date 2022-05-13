Оккупанты разрушили мост между Северодонецком и Рубежным, транспортного сообщения больше нет — глава Луганской ОВА 13 мая, 08:48 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты разрушили автомобильный мост уже во второй раз с 2014 года (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Луганской области оккупанты разрушили автомобильный мост между Северодонецком и Рубежным, транспортного сообщения больше нет.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Разрушен мост, который первым в Луганской области отстроили после изгнания оккупантов в 2014-м — транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным больше не существует. Надеюсь, на короткий промежуток времени», — написал он в своем Telegram.

Видео дня

Гайдай напомнил, что в прошлый раз на восстановление моста ушло девять месяцев, до этого люди пользовались временной понтонной переправой, установленной украинскими военными.

Глава ОВА также рассказал о ситуации в Луганской области за сутки.

Российские оккупанты продолжают штурмовать Горскую и Попаснянскую общины, разрушены почти 60 домов.

Также стало известно о двух погибших из-за обстрелов врага. Несовместимые с жизнью ранения получил мужчина из Лисичанска, это произошло 11 мая. В больнице в Днепре недавно скончался 11-летний мальчик из Золотого, находившийся в крайне тяжелом состоянии.

9 мая Гайдай сообщил, что ВСУ закрепились в селе между Северодонецком и Рубежным. Бойцы контролируют дорогу в административный центр Луганской области.

Украинские военнослужащие также продолжают удерживать оборону на новых укрепленных позициях в районе Попасной. В ближайшее время ситуация может измениться в лучшую сторону.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.