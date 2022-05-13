Оккупанты разрушили мост между Северодонецком и Рубежным, транспортного сообщения больше нет — глава Луганской ОВА
Оккупанты разрушили автомобильный мост уже во второй раз с 2014 года (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
В Луганской области оккупанты разрушили автомобильный мост между Северодонецком и Рубежным, транспортного сообщения больше нет.
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Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Разрушен мост, который первым в Луганской области отстроили после изгнания оккупантов в 2014-м — транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным больше не существует. Надеюсь, на короткий промежуток времени», — написал он в своем Telegram.
Гайдай напомнил, что в прошлый раз на восстановление моста ушло девять месяцев, до этого люди пользовались временной понтонной переправой, установленной украинскими военными.
Глава ОВА также рассказал о ситуации в Луганской области за сутки.
Российские оккупанты продолжают штурмовать Горскую и Попаснянскую общины, разрушены почти 60 домов.
Также стало известно о двух погибших из-за обстрелов врага. Несовместимые с жизнью ранения получил мужчина из Лисичанска, это произошло 11 мая. В больнице в Днепре недавно скончался 11-летний мальчик из Золотого, находившийся в крайне тяжелом состоянии.
9 мая Гайдай сообщил, что ВСУ закрепились в селе между Северодонецком и Рубежным. Бойцы контролируют дорогу в административный центр Луганской области.
Украинские военнослужащие также продолжают удерживать оборону на новых укрепленных позициях в районе Попасной. В ближайшее время ситуация может измениться в лучшую сторону.
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