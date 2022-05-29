Мэр Мелитополя призвал жителей захваченного города не брать псевдопаспорта РФ 29 мая, 06:03 Цей матеріал також доступний українською Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров призвал жителей города не брать псевдопаспорта РФ, а работников бюджетной сферы не сотрудничать с российскими оккупантами.

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Федоров подчеркнул, что полученный паспорт может стать причиной того, что мужчин будут насильно «мобилизировать» для войны против ВСУ. Также он напомнил, что в Украине запрещено двойное гражданство.

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«Украинское правительство продолжит финансировать бюджетников. Сотрудники других предприятий могут работать без последствий уголовной ответственности за коллаборацию. Всю ответственность за взаимодействие с оккупантами несет руководитель предприятия», — заявил Федоров.

Мэр сообщил, учебные заведения Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого (МДПУ) и Таврический государственный агротехнологический университет (ТГАТУ) временно перерегистрированы на территории Запорожья.

25 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.

Летом 2019 года страна-агрессор РФ начала незаконно выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий Донбасса. Документы издавались в Ростовской области РФ.

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