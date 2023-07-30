Меня ветром сносило и похож был на бабушку 70-летнюю — боец с Азовстали о своем состоянии после освобождения из плена 30 июля, 10:09 Евгений Чуднецов (первый слева) с другими освобожденными украинскими пленными, 6 мая 2023 года (Фото:Андрій Єрмак via Telegram)

Боевой медик бригады Азов Евгений Чуднецов рассказал в интервью Radio NV о своем состоянии сразу после освобождения из плена.

«Я вернулся, я 60 килограммов весил. Меня ветром сносило и похож был на бабушку 70-летнюю. Я фотографии свои смотрю, в натуре на бабушку похож. Так, конечно, я рад был и немного истощен, потому что в том самолете мне эта повязка передавила глаза», — рассказал Чуднецов в эфире Radio NV.

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Военный медик также отметил, что оккупанты не сообщали ему об обмене, и он только догадывался, что обмен может состояться из разговоров охранников с другими пленными.

«И потом около трех часов ночи, я слышу, что одна камера открывается. Я тогда спал. Там холодно было, и я спал в форме, а в форме спать нельзя. Я на всякий случай ее снял. И открывается наша камера: Чуднецов, на выход. Стал, руки за спину и на выход. Я быстро оделся, а так все собираю, все свои вещи, и вывели. Нас начали в коридоре строить и повели вниз. И потом уже сказали: что ты, пойдешь еще воевать? И я понял», — рассказал он.

Евгений Чуднецов был освобожден во время обмена пленными 6 мая, тогда домой вернули 45 защитников и защитниц Украины.

Для Чуднецова это был уже второй плен — в первый раз его захватили в феврале 2015 года и «приговорили» к 30 годам заключения. Тогда его обменяли только в конце 2017 года.

