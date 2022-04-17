53-й день войны — главное. Оккупанты нанесли ракетные удары по Броварам, в США говорят о новом наступлении РФ в ближайшие дни

17 апреля, 13:25
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Неразорвавшийся российский боеприпас в селе Кухари под Киевом (Фото:REUTERS/Владислав Мусиенко)

Неразорвавшийся российский боеприпас в селе Кухари под Киевом (Фото:REUTERS/Владислав Мусиенко)

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Воскресенье, 17 апреля — 53-й день обороны Украины в полномасштабной войне, которую ведет Россия.

Продолжается героическая оборона Мариуполя. Президент Владимир Зеленский подчеркнул: для деблокирования города нужно тяжелое оружие от Запада или, по крайней мере, переговоры.

Видео дня

Тем временем в Украину начало поступать оружие из нового пакета помощи США на 800 миллионов долларов.

В СМИ сообщают, что в Киев прибыл российский олигарх Роман Абрамович для активизации переговоров.

НВ следит за главными событиями нового дня войны

13:13 Кухонный шкафчик с керамическим петушком из Бородянки передали в музей Революции Достоинства

Кухонный шкафчик с керамическим петушком из Бородянки Киевской области, ставший символом стойкости украинцев, передан в Национальный музей Революции Достоинства.

С разрешения владелицы квартиры шкафчик вместе со всем содержимым и петушком демонтировали с частично разрушенной многоэтажки, которая может обрушиться полностью.

12:28 ВСУ нанесли мощный удар по российским оккупантам в Харьковской области

В Харьковской области военные десантно-штурмовых войск ВСУ нанесли мощные удары по колонне российских оккупантов. Украинские военные уничтожили пять вражеских танков, 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР), а также колонну подразделений морской пехоты оккупантов.

12:21 Мертвая тишина. Сотни свежих могил в Ирпене как неопровержимое свидетельство зверств российских войск — фото

The New York Times опубликовал фото кладбища в деоккупированном от российских военных Ирпене Киевской области. Оно стало иллюстрацией масштабов геноцида России против украинцев, правду о котором узнал весь мир.

12:01 Развалины и тела на улицах. Reuters показало, как сейчас выглядит заблокированный Мариуполь — видео

Журналисты агентства Reuters побывали в заблокированном Мариуполе в районе металлургического комбината имени Ильича — одного из двух заводов, в подземных тоннелях и бункерах которого скрывались украинские военные, защищающие город. Агентство опубликовало видео из разрушенного города.

«Завод превратился в руину из витой стали и взорванного бетона, без признаков защитников. На близлежащих улицах лежало несколько тел мирных жителей, в том числе женщина в розовой куртке и белых ботинках. Кто-то написал краской „заминировано“ на заборе размозженной АЗС», — говорится в сообщении.

11:39 Гуманитарные коридоры сегодня работать не будут — Верещук

В воскресенье, 17 апреля, гуманитарные коридоры рабоать будут, поскольку не удалось договориться с российской стороной о прекращении огня на маршрутах эвакуации.

10:31 В Киеве и области сократили комендантский час

С сегодняшнего дня, 17 апреля, в Киеве и области меняется время комендантского часа. Он будет длиться с 22:00 до 05:00, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

10:04 В Генштабе ВСУ обнародовали данные об общих боевых потерях российских войск с 24 февраля

17 апреля

  • Личный состав — 20300
  • Танки — 773
  • Боевые бронированные машины — 2002
  • Артиллерийские системы — 376
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 127
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 66
  • Самолеты — 165
  • Вертолеты — 146
  • Автомобильная техника — 1471
  • Корабли /катера — 8
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 76
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 148
  • Специальная техника — 27
  • Пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов и тактических ракетных комплексов (ОТРК/ТРК) — 4

09:30 Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Броварам — об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко

08:41 Россия может начать новое наступление в Украине уже в ближайшие дни — NBC News

Российские войска могут начать новое наступление в Украине уже в эти выходные или в начале следующей недели. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Пентагона.

07:31 Оккупанты штурмовали район порта Мариуполя и могут готовиться к десантной морской операции — Генштаб

Российские оккупанты проводили штурмовые действия в районе морского порта Мариуполя и могут готовиться к десантной морской операции. Об этом говорится в новой сводке Генштаба.

06:07 Зеленский присвоил звание вице-адмирала командующему Военно-морскими силами Неижпапе

05:47 Новые санкции ЕС будут направлены против Сбербанка — Еврокомиссия

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в новый пакет санкции Евросоюза хотят включить один из крупнейших банков РФ Сбербанк.

«Мы смотрим дальше на банковский сектор, особенно на Сбербанк, на долю которого приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, есть вопросы энергетики», — заявила фон дер Ляйен.

05:41 Финляндия отреагировала на угрозы России из-за вступления в НАТО

«Не новость, что Россия выступает против расширения НАТО. Мы это знаем. И не новость, что если НАТО расширится, России придется учитывать это в своих оборонных планах. К этим сигналам со стороны России следует прислушаться, но нам следует принимать самостоятельные решения в сфере обороны», — сказал министр иностранных дел Финлядии Пекки Хаависто.

04:57 Оккупанты обстреляли из систем залпового огня села Криворожского района и усилили обстрелы вдоль линии разграничения на Донбассе.

В результате обстрелов сел в Криворожском районе обстрелов повреждены дома и фермы, но жертв нет.

На Донбассе кроме обстрелов есть попытки прорыва противника.

04:14 Жертвами российского вторжения стал уже 21 журналист

Комитет по вопросам свободы слова Верховной рады Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения российской армии погиб 21 журналист.

Речь идет о задокументированных случаях. В частности, известно о гибели литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, американского документалиста Брента Рено, российской журналистки Оксана Баулина, работавшая по редакционному заданию The Insider, а также украинского фотографа Максима Левина.

Полный список погибших журналистов:

  • Пьер Закжевски
  • Александра Кувшинова
  • Александр Лыткин
  • Павел Ли
  • Сергей Пущенко
  • Евгений Сакун
  • Брент Энтони Рено
  • Оксана Баулина
  • Дилербек Шакиров
  • Виктор Дедов
  • Виктор Дударь
  • Лилия Гумянова
  • Юрий Олейник
  • Олег Якунин
  • Максим Левин
  • Мантас Кведаравичюс
  • Сергей Заиковский
  • Денис Котенко
  • Евгений Баль
  • Роман Нежиборец
  • Зореслав Замойский

03:51 С воскресенья, 17 апреля, порты Бельгии прекратят обслуживание коммерческих кораблей под флагом России

03:21 Из Лозовой и Барвенкова Харьковской области выехало почти 40 тысяч человек

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что из Лозовой и Барвенкова выехали почти 40 тысяч человек из-за возможности приближения боевых действий.

«Из Лозовой и Барвенкова на Изюмском направлении выехали почти 40 тысяч человек. Мы призываем прислушаться к официальным сообщениям власти и эвакуироваться», — заявил Синегубов.

03:05 Оружие и техника из последней партии помощи США на $800 млн уже поступает в Украину

О поставках со ссылкой на представителя Белого дома сообщает CNN.

01:51 Журналисты идентифицировали одного из погибших на крейсере Москва. Минобороны РФ уверяло, что весь экипаж эвакуировали

01:28 Мемориал жертвам зверств кафиров под Киевом может появиться вблизи Ирпеня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

01:01 Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что во время беседы с Владимиром Путиным у него сложилось впечатление, что кремлевский диктатор «уверен, что побеждает в войне»

Канцлер Австрии подчеркнул, что российский диктатор живет «в собственном мирке».

«Он считает, что война необходима для гарантий безопасности Российской Федерации. Он не доверяет международному сообществу. Он обвиняет украинцев в геноциде на Донбассе. Находясь в собственном мирке, я думаю, он знает, что сейчас происходит в Украине. Но он верит, что выигрывает войну», — заявил Нехаммер.

00:59 Российские оккупанты принудительно депортировали из Изюма в РФ более 50 горожан

Об этом сообщили местные власти.

00:53 За сутки ВСУ сбили один российский самолет и пять беспилотников

Зенитно-ракетные подразделения попали в 13 воздушных целей российских оккупантов:
— один самолет;
— один вертолет;
— пять беспилотных летательных аппаратов;
— шесть крылатых ракет.

00:31 Fortune и Bloomberg сообщили о визите российского олигарха Абрамовича в Киев для активизации переговоров

Вечером в субботу, 16 апреля, сразу два влиятельных американских издания — Fortune и Bloomberg — сообщили о визите российского олигарха Романа Абрамовича в Киев. Его цель, по данным СМИ, — активизация переговоров между Украиной и РФ.

Когда именно Абрамович приехал в Киев и с кем хочет встретиться, Fortune и Bloomberg не уточняют. Издания лишь сообщают, что цель визита российского олигарха, имеющего тесные связи с Кремлем, — активизировать переговорный процесс.

00:15 Президент Владимир Зеленский заявил, что во время восстановления Украины жильем обеспечат не только тех, кто потерял дома, но также военных и работников бюджетной сферы

«Обеспечим жильем всех, кто защищал нашу державу, кто работал или работает в интересах общества, а собственного жилья не имел. Не может быть такого, что человек отдает все, жизнь военной службе, а выходит на пенсию, не имея собственной квартиры», — заявил президент.

00:00 Зеленский назвал два варианта, как Запад может помочь с деблокадой Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе остается «максимально жесткой и бесчеловечной» из-за блокады РФ. Повлиять на ее решение можно двумя путями.

В своем новом обращении Зеленский рассказал, что обсуждал с мировыми лидерами варианты помощи защитникам Мариуполя и гражданским. По его словам, их два: либо партнеры немедленно предоставят Украине свое необходимое тяжелое оружие, в том числе самолеты, чтобы можно было снизить давление оккупантов на город и деблокировать его; либо есть переговорный путь, на котором роль партнеров также должна быть определяющей.

Редактор: Евгений Жаровский

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Теги:   Война России против Украины

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