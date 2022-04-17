53-й день войны — главное. Оккупанты нанесли ракетные удары по Броварам, в США говорят о новом наступлении РФ в ближайшие дни 17 апреля, 13:25 Цей матеріал також доступний українською Неразорвавшийся российский боеприпас в селе Кухари под Киевом (Фото:REUTERS/Владислав Мусиенко)

Воскресенье, 17 апреля — 53-й день обороны Украины в полномасштабной войне, которую ведет Россия.



Продолжается героическая оборона Мариуполя. Президент Владимир Зеленский подчеркнул: для деблокирования города нужно тяжелое оружие от Запада или, по крайней мере, переговоры.

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Тем временем в Украину начало поступать оружие из нового пакета помощи США на 800 миллионов долларов.

В СМИ сообщают, что в Киев прибыл российский олигарх Роман Абрамович для активизации переговоров.

НВ следит за главными событиями нового дня войны

13:13 Кухонный шкафчик с керамическим петушком из Бородянки передали в музей Революции Достоинства

Кухонный шкафчик с керамическим петушком из Бородянки Киевской области, ставший символом стойкости украинцев, передан в Национальный музей Революции Достоинства.

С разрешения владелицы квартиры шкафчик вместе со всем содержимым и петушком демонтировали с частично разрушенной многоэтажки, которая может обрушиться полностью.

12:28 ВСУ нанесли мощный удар по российским оккупантам в Харьковской области

В Харьковской области военные десантно-штурмовых войск ВСУ нанесли мощные удары по колонне российских оккупантов. Украинские военные уничтожили пять вражеских танков, 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР), а также колонну подразделений морской пехоты оккупантов.

12:21 Мертвая тишина. Сотни свежих могил в Ирпене как неопровержимое свидетельство зверств российских войск — фото

The New York Times опубликовал фото кладбища в деоккупированном от российских военных Ирпене Киевской области. Оно стало иллюстрацией масштабов геноцида России против украинцев, правду о котором узнал весь мир.

12:01 Развалины и тела на улицах. Reuters показало, как сейчас выглядит заблокированный Мариуполь — видео

Журналисты агентства Reuters побывали в заблокированном Мариуполе в районе металлургического комбината имени Ильича — одного из двух заводов, в подземных тоннелях и бункерах которого скрывались украинские военные, защищающие город. Агентство опубликовало видео из разрушенного города.

«Завод превратился в руину из витой стали и взорванного бетона, без признаков защитников. На близлежащих улицах лежало несколько тел мирных жителей, в том числе женщина в розовой куртке и белых ботинках. Кто-то написал краской „заминировано“ на заборе размозженной АЗС», — говорится в сообщении.

11:39 Гуманитарные коридоры сегодня работать не будут — Верещук

В воскресенье, 17 апреля, гуманитарные коридоры рабоать будут, поскольку не удалось договориться с российской стороной о прекращении огня на маршрутах эвакуации.

10:31 В Киеве и области сократили комендантский час

С сегодняшнего дня, 17 апреля, в Киеве и области меняется время комендантского часа. Он будет длиться с 22:00 до 05:00, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



10:04 В Генштабе ВСУ обнародовали данные об общих боевых потерях российских войск с 24 февраля

17 апреля

Личный состав — 20300

Танки — 773

Боевые бронированные машины — 2002

Артиллерийские системы — 376

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 127

РСЗО) — 127 Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 66

ПВО) — 66 Самолеты — 165

Вертолеты — 146

Автомобильная техника — 1471

Корабли /катера — 8

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 76

ГСМ) — 76 Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 148

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 148 Специальная техника — 27

Пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов и тактических ракетных комплексов ( ОТРК/ТРК) — 4

09:30 Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Броварам — об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко



08:41 Россия может начать новое наступление в Украине уже в ближайшие дни — NBC News

Российские войска могут начать новое наступление в Украине уже в эти выходные или в начале следующей недели. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Пентагона.



07:31 Оккупанты штурмовали район порта Мариуполя и могут готовиться к десантной морской операции — Генштаб

Российские оккупанты проводили штурмовые действия в районе морского порта Мариуполя и могут готовиться к десантной морской операции. Об этом говорится в новой сводке Генштаба.



06:07 Зеленский присвоил звание вице-адмирала командующему Военно-морскими силами Неижпапе



05:47 Новые санкции ЕС будут направлены против Сбербанка — Еврокомиссия

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в новый пакет санкции Евросоюза хотят включить один из крупнейших банков РФ Сбербанк.

«Мы смотрим дальше на банковский сектор, особенно на Сбербанк, на долю которого приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, есть вопросы энергетики», — заявила фон дер Ляйен.



05:41 Финляндия отреагировала на угрозы России из-за вступления в НАТО



«Не новость, что Россия выступает против расширения НАТО. Мы это знаем. И не новость, что если НАТО расширится, России придется учитывать это в своих оборонных планах. К этим сигналам со стороны России следует прислушаться, но нам следует принимать самостоятельные решения в сфере обороны», — сказал министр иностранных дел Финлядии Пекки Хаависто.

04:57 Оккупанты обстреляли из систем залпового огня села Криворожского района и усилили обстрелы вдоль линии разграничения на Донбассе.

В результате обстрелов сел в Криворожском районе обстрелов повреждены дома и фермы, но жертв нет.

На Донбассе кроме обстрелов есть попытки прорыва противника.

04:14 Жертвами российского вторжения стал уже 21 журналист

Комитет по вопросам свободы слова Верховной рады Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения российской армии погиб 21 журналист.

Речь идет о задокументированных случаях. В частности, известно о гибели литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, американского документалиста Брента Рено, российской журналистки Оксана Баулина, работавшая по редакционному заданию The Insider, а также украинского фотографа Максима Левина.

Полный список погибших журналистов:

Пьер Закжевски

Александра Кувшинова

Александр Лыткин

Павел Ли

Сергей Пущенко

Евгений Сакун

Брент Энтони Рено

Оксана Баулина

Дилербек Шакиров

Виктор Дедов

Виктор Дударь

Лилия Гумянова

Юрий Олейник

Олег Якунин

Максим Левин

Мантас Кведаравичюс

Сергей Заиковский

Денис Котенко

Евгений Баль

Роман Нежиборец

Зореслав Замойский

03:51 С воскресенья, 17 апреля, порты Бельгии прекратят обслуживание коммерческих кораблей под флагом России

03:21 Из Лозовой и Барвенкова Харьковской области выехало почти 40 тысяч человек

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что из Лозовой и Барвенкова выехали почти 40 тысяч человек из-за возможности приближения боевых действий.

«Из Лозовой и Барвенкова на Изюмском направлении выехали почти 40 тысяч человек. Мы призываем прислушаться к официальным сообщениям власти и эвакуироваться», — заявил Синегубов.

03:05 Оружие и техника из последней партии помощи США на $800 млн уже поступает в Украину



О поставках со ссылкой на представителя Белого дома сообщает CNN.

01:51 Журналисты идентифицировали одного из погибших на крейсере Москва. Минобороны РФ уверяло, что весь экипаж эвакуировали

01:28 Мемориал жертвам зверств кафиров под Киевом может появиться вблизи Ирпеня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

01:01 Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что во время беседы с Владимиром Путиным у него сложилось впечатление, что кремлевский диктатор «уверен, что побеждает в войне»

Канцлер Австрии подчеркнул, что российский диктатор живет «в собственном мирке».

«Он считает, что война необходима для гарантий безопасности Российской Федерации. Он не доверяет международному сообществу. Он обвиняет украинцев в геноциде на Донбассе. Находясь в собственном мирке, я думаю, он знает, что сейчас происходит в Украине. Но он верит, что выигрывает войну», — заявил Нехаммер.

00:59 Российские оккупанты принудительно депортировали из Изюма в РФ более 50 горожан

Об этом сообщили местные власти.

00:53 За сутки ВСУ сбили один российский самолет и пять беспилотников



Зенитно-ракетные подразделения попали в 13 воздушных целей российских оккупантов:

— один самолет;

— один вертолет;

— пять беспилотных летательных аппаратов;

— шесть крылатых ракет.

00:31 Fortune и Bloomberg сообщили о визите российского олигарха Абрамовича в Киев для активизации переговоров

Вечером в субботу, 16 апреля, сразу два влиятельных американских издания — Fortune и Bloomberg — сообщили о визите российского олигарха Романа Абрамовича в Киев. Его цель, по данным СМИ, — активизация переговоров между Украиной и РФ.

Когда именно Абрамович приехал в Киев и с кем хочет встретиться, Fortune и Bloomberg не уточняют. Издания лишь сообщают, что цель визита российского олигарха, имеющего тесные связи с Кремлем, — активизировать переговорный процесс.

00:15 Президент Владимир Зеленский заявил, что во время восстановления Украины жильем обеспечат не только тех, кто потерял дома, но также военных и работников бюджетной сферы

«Обеспечим жильем всех, кто защищал нашу державу, кто работал или работает в интересах общества, а собственного жилья не имел. Не может быть такого, что человек отдает все, жизнь военной службе, а выходит на пенсию, не имея собственной квартиры», — заявил президент.



00:00 Зеленский назвал два варианта, как Запад может помочь с деблокадой Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе остается «максимально жесткой и бесчеловечной» из-за блокады РФ. Повлиять на ее решение можно двумя путями.

В своем новом обращении Зеленский рассказал, что обсуждал с мировыми лидерами варианты помощи защитникам Мариуполя и гражданским. По его словам, их два: либо партнеры немедленно предоставят Украине свое необходимое тяжелое оружие, в том числе самолеты, чтобы можно было снизить давление оккупантов на город и деблокировать его; либо есть переговорный путь, на котором роль партнеров также должна быть определяющей.

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