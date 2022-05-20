86-й день войны — главное. НБУ отпустил курс доллара, с Азовстали вывозят тела погибших, разминированы дороги в Киевской области 20 мая, 18:46 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный на руинах Азовстали (Фото:Дмитрий Козацкий)

Пятница, 20 мая, — 86-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

Главное

С Азовстали эвакуируют тела погибших воинов. В общей сложности около 1700 защитников Мариуполя вышли с завода на оккупированную территорию, по данным британской разведки. Сколько еще остаются, пока неизвестно.

НБУ отменил ограничение курса продажи валюты.



В рамках нового пакета помощи США на $40 млрд Украина может получить ЗРК Patriot.

Приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, убившему мирного жителя в Сумской области, огласят 23 мая. Ему грозит пожизненное заключение.

New York Times опубликовало новые доказательства преступлений российских оккупантов в Буче. Опубликованные изданием видео свидетельствуют о казни минимум восьми украинцев.



Завершено разминирование дорог в Киевской области.

Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time.

Оккупанты заблокировали возможность эвакуироваться из Херсонской области на подконтрольную украинским властям территорию.

Видео дня

Карта боевых действий

Инфографика: Минобороны Великобритании

Прямой эфир Радио НВ https://www.youtube.com/embed/sjAsIevWYPs





НВ следит за главными событиями нового дня войны





18:38 «Мы воюем или мастурбируем?» В российских соцсетях растет недовольство ходом войны в Украине — обзор иностранных СМИ

После ряда неудач захватчиков в Украине из уст российских военных обозревателей зазвучала критика. Она может как подпитать сомнения россиян по поводу перспектив войны, так и подтолкнуть Кремль к более жестким действиям, пишет западная пресса.



18:35 НБУ отпустил доллар. Банкам разрешили продавать валюту по какому угодно курсу Нацбанк Украины с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

18:34 Вопрос вступления в НАТО. Эрдоган согласился провести переговоры с Финляндией завтра

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что уже обсудил вопрос вступления Финляндии в Альянс с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он также готов провести переговоры с Великобританией в субботу.

18:31 «Абсолютное зло и глупость». Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по дому культуры в Лозовой

«Российский ракетный удар по только что реконструированному зданию культуры. Семь пострадавших, среди которых 11-летний ребенок… Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В результате сегодняшнего ракетного обстрела дома культуры в городе Лозовая Харьковской области пострадали семь человек.



17:57 «России нечего праздновать». Ходжес прогнозирует кульминацию войны в конце лета — главное из интервью

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью Голосу Америки прогнозирует кульминацию российской войны в Украине в конце лета и подчеркивает, что военными успехами Путин похвастаться не может.

НВ рассказывает о его главных заявлениях.

17:52 С Крымом и Донбассом. Украина продолжит воевать, пока войска РФ не будут изгнаны со всей ее территории — Буданов

«Это война всех украинцев, и если кто-то в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, он серьезно ошибается», — заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

17:51 Германия передаст Украине первые зенитные установки Gepard в июле

В июле Украина может получить первые 15 зенитных самоходных установок Gepard из Германии.

17:44 Буданов рассказал, какое оружие нужно Украине для ускорения контрнаступления

В интервью газете The Wall Street Journal руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что Украине срочно нужны ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация. Он пояснил, что защитники Украины уже начали контрнаступление по некоторым направлениям, но провести широкомасштабное наступление без этого оружия будет сложно.

17:27 Работа партизан. На вокзале временно оккупированного Херсона развевается флаг Украины

«Украинское партизанское движение не спит даже во временно оккупированных городах: над железнодорожным вокзалом Херсона развевается украинский флаг. Потому что Херсон — это Украина. Так было, есть и будет», — говорится в сообщении Укрзализныци.

17:21 Российские военные заблокировали все выезды из Херсонской области, единственный путь — через оккупированный Крым «Не имея других вариантов борьбы, оккупанты заблокировали выезд из Херсонской области в подконтрольные украинским властям территории и пытаются направить всех желающих выехать — в Крым, как единственное возможное направление. В самом Херсоне усилено патрулирование, увеличено количество блокпостов», — сообщил спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров.

17:11 Раша, гудбай! Пельмени и машины без автоматических коробок и систем безопасности — вот что останется россиянам вместо McDonald’s и Renault

McDonald’s и Renault убегают из РФ, продолжая процесс массового выхода известных мировых компаний из токсичного российского рынка.

Почти 107 тыс. россиян могут уже летом напрямую прочувствовать агрессивную политику Москвы, — не на войне, а дома: именно таковым является совокупное количество местных работников американской сети фастфудов McDonald’s и французского автопроизводителя Renault, которые в середине мая решили полностью покинуть РФ.

17:09 Большая семерка выделит Украине почти $20 млрд финансовой помощи

«В 2022 году мы мобилизуем $19,8 млрд бюджетной поддержки, включая $9,5 млрд новых обязательств… с тем, чтобы помочь Украине закрыть финансовые разрывы и продолжить обеспечивать базовые потребности украинских граждан», — говорится в коммюнике по итогам министерской встречи Большой семерки в Кенигсвинтере, Германия.

16:31 Потеряет боеспособность к осени. Юрий Бутусов — об армии агрессора и реальных сроках финала войны — интервью НВ

За неполные три месяца полномасштабной войны против Украины Россия потеряла в боях беспрецедентное количество личного состава и военной техники, была вынуждена отступить и вывести войска из Киевской, Сумской и Черниговской областей, а теперь сосредоточила активные боевые действия на востоке и юге страны. Но и здесь не добилась существенных успехов.

О том, что происходит в самых горячих точках Украины и чего ждать от агрессора в будущем НВ расспросил Юрия Бутусова, главного редактора издания Цензор.НЕТ и военного эксперта.

16:27 В Киевской области полностью закончили разминирование основных дорог

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что разминирование Киевской области полностью закончено, там восстановили электроснабжение.

Он рассказал, что деоккупированы уже 1016 населенных пунктов, там работают гуманитарные штабы

16:22 К иску Украины против России в Международном суде ООН присоединятся 42 страны

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и поблагодарил партнеров, которые избрали «правильную сторону истории».

16:18 Украина не пойдет на новое соглашение с РФ без полного освобождения своих территорий — Ермак

«Суверенитет и территориальная целостность Украины — не тема для компромиссов. Россия должна освободить наши территории, включая украинский Крым и украинский Донбасс. Как вы видите сегодня, наступление россиян захлебывается, они переходят к обороне, пытаясь удержать захваченные территории и создать предпосылки для очередного соглашения, которое все равно нарушат. Как это было с двумя Минскими соглашениями. Для нас это недопустимо», — заявил руководитель ОПУ Андрей Ермак.

15:56 Враг на дне Северского Донца. Почему разгром россиян под Белогоровкой сопоставим с потерей крейсера Москва и чем ВСУ поразили оккупантов

Разгром российских сил, пытавшихся форсировать реку Северский Донец вблизи поселка Белогоровка в Луганской области, называют одним из крупнейших локальных поражений армии РФ с начала вторжения.

Несмотря на то, что в регионе до сих пор продолжаются тяжелые бои, благодаря чрезвычайному профессионализму ВСУ этот эпизод уже вошел в историю войны с Россией как знаковый.

НВ напоминает самое важное, что следует знать о разгроме россиян под Белогоровкой.

15:54 Разведка США не считает, что общественное мнение в РФ может заставить Путина прекратить войну — CNN

«Культура страха может жить долго, даже если ты не популярен. А он (Путин — ред) популярен», — сообщил один из чиновников в разведке США.

15:48 Бессмертный во время оккупации. Как соавтор украинской Конституции пережил нашествие «янычар» в Киевской области — интервью

Мотыжин — небольшое село в Бучанском районе, в нескольких десятках километров от Киева. С 27 февраля по начало апреля населенный пункт был под оккупацией российской армии.

Это там убили главу сельсовета Ольгу Сухенко, ее мужа Игоря и сына Александра. В населенном пункте проживает и соавтор Конституции Украины и дипломат Роман Бессмертный.

В интервью Радио НВ он рассказал, как общался с оккупантами, кто они и что спасло ему жизнь.

15:39 Киевляне выезжают. Цены на аренду квартир во Львове и Ивано-Франковске пошли вниз

Арендаторы не готовы снимать первую попавшуюся квартиру втридорога. Собственникам жилья приходится снижать стоимость на 20−25%.

15:37 Победит ли Украина? WSJ описал пять сценариев окончания войны и оценил их вероятность

Российские оккупанты к концу третьего месяца войны все еще не могут добиться серьезных успехов на поле боя, а некоторые чиновники и эксперты предсказывают большое контрнаступление Украины через несколько недель.

НВ публикует перевод статьи Wall Street Journal о пяти сценариях окончания войны в Украине и их вероятности.

15:07 Герхард Шредер ушел из совета директоров Роснефти

Председатель совета директоров Роснефти, бывший канцлер Германии и давний приятель российского диктатора Владимира Путина Герхард Шредер заявил о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании.

14:40 Удар оккупантов по Малину Житомирской области: повреждены объект инфраструктуры и более 100 жилых домов, есть раненые

Жертв среди гражданского населения нет, сообщил мэр Малина Александр Ситайло.

14:37 Плюс 600 млн евро. Украина получила помощь от Еврокомиссии

«Сегодня мы выплатили Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро», — сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

14:22 Оккупанты обстреляли школу в Северодонецке: в укрытии были люди с детьми, три человека погибли

«Три взрослых погибли на месте. Полиция Луганской области пытается перевезти людей в другое укрытие», — сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

14:09 Дан приказ прекратить оборону Мариуполя: с территории Азовстали эвакуируют тела погибших украинских военных — командир полка Азов «Высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья защитников гарнизона и прекращении обороны города. Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие поставок, мы отмечали три важных для нас условия: гражданские, раненые и погибшие», — отметил командир полка Азов Денис Прокопенко. По его словам, гражданских удалось эвакуировать, а тяжелораненые получили необходимую помощь — их удалось эвакуировать, чтобы дальше обменять и доставить на подконтрольную Украине территорию. «По погибшим героям процесс продолжается и надеюсь, что в ближайшее время родные и вся Украина с почестями сможет похоронить своих воинов», — сказал Прокопенко.

13:42 Некоторых убили свои. Под Харьковом эксгумировали тела российских военных

В селе Малая Рогань в пригороде Харькова украинские военные продолжают собирать тела убитых оккупантов. Как сообщает Суспільне, тела российских военных находят в лесополосах, на огородах и в выгребных ямах. Часть из них могли убить сами же оккупанты.

13:21 Политолог Владимир Фесенко проанализировал, какие изменения произошли за три года президентства шестого главы государства Владимира Зеленского

Он подчеркнул, что «Сейчас — самый большой вызов и для Зеленского, и для Украины за все 30 лет независимости. Если в прошлом, позапрошлом году многие разочаровались в нем, <...> то все мы увидели в конце февраля и в течение войны — Зеленский очень достойно исполняет обязанности президента».

По мнению Фесенко, глава государства нашел, возможно, интуитивно, органический стиль общения как с внутренней, так и с международной аудиторией.

13:14 NYT пишет, что возвращение Украиной территорий, захваченных Россией с 2014 года, не является реальной целью



Издание утверждает что хотя планирование и боевые действия России были на удивление небрежными, страны-агрессор остается слишком сильной, а диктатор Владимир Путин вложил слишком много личного престижа во вторжение, чтобы отступить.

В статье говорится, что «если конфликт действительно приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которых потребует любой компромисс».



12:57 С 2018 года для Рината Ахметова строят одну из самых больших в мире яхт

Ее длина 145 метров. В компании СКМ, управляющей бизнес-активами Ахметова, говорят, что он рассматривает возможность продать яхту еще до завершения строительства из-за войны.



12:42 В Херсонской области оккупанты заблокировали гуманитарные коридоры

«Организационная некомпетенция и преступные действия орков и их прислужников в Херсонской области загоняют Херсонщину во все более глубокий гуманитарный кризис», — заявил заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.



12:33 Шишимарин выступил на суде с последним словом, приговор огласят 23 мая «Я хотел бы еще раз принести извинения за то, что сделал. Я не отказываюсь и готов принять все меры, которые будут», — сказал на суде российский военный Вадим Шишимарин, убивший мирного жителя в Сумской области.

11:55 Гайдай показал, как выглядит полностью разрушенное оккупантами Рубежное

«Рубежное разделило судьбу Мариуполя. Промышленный город разрушен до основания, уцелевших построек нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах — кладбища», — написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



11:28 «Спасибо, Азовсталь». Защитник Мариуполя, который вел фотохронику осады, показал прощальные фото из укрытия, где героически оборонялся украинский гарнизон — репортаж

Дмитрий Козацкий, защищавший Мариуполь в составе полка Азов, 20 мая обнародовал последние фотографии с территории Азовстали — очевидно, перед тем, как покинуть ее в рамках нового этапа эвакуации украинских военных.



«Ну вот и все. Спасибо за убежище, Азовсталь — место моей смерти и моей жизни. Кстати, пока я буду в плену, оставлю вам фото в наилучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи», — написал Казацкий, обнародовав несколько новых фотографий и архив более ранних фото с Азовстали.



Именно Дмитрия Казацкого называли «глазами» Мариупольского гарнизона, поскольку его фоторепортажи с Азовстали, в частности снимки раненых украинских военных, помогли привлечь мировое внимание к ситуации в Мариуполе.



11:02 Украина может получить ЗРК Patriot в рамках пакета помощи США на $40 миллиардов — WP В рамках нового пакета помощи от США на 40 миллиардов долларов, который накануне одобрил Конгресс, Украина может получить зенитные ракетные комплексы Patriot и дальнобойную артиллерию, сообщает The Washington Post.

10:17 Шольц отклонил призыв Европарламента ввести санкции против Шредера из-за его связей с Кремлем

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил призыв Европарламента ввести санкции против бывшего главы германского правительства Герхарда Шредера за его связки с Кремлем и отказ оставить должности в энергетических компаниях РФ.

Шольц отметил, что требование немецкого парламента лишить Шредера оплачиваемого офисного помещения в Берлине было «последовательным и правильным», и поэтому будет выполнено. Но дальнейшего наказания Шредера не следует ожидать.

«Я не думаю, что сейчас нужно что-то еще. Но было бы лучше, если бы Герхард Шредер ушел со своих должностей», — сказал Шольц.

09:36 С Азовстали на оккупированную территорию вышли около 1700 украинских военных — Британская разведка Как сообщили в ведомстве, неизвестно, сколько бойцов остаются на территории завода.

09:07 Общие боевые потери России в войне против Украины

По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери за минувшие суток враг понес на Бахмутском направлении.

Личный состав — 28700 ( +200)

+200) Танки — 1263 ( +9)

+9) Боевые бронированные машины — 3090 ( +27)

+27) Артиллерийские системы — 596 ( +1)

+1) Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 200 ( +1)

РСЗО) — 200 +1) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 93 ( +0)

ПВО) — 93 +0) Самолеты — 204 ( +1)

+1) Вертолеты — 168 ( +1)

+1) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 460 ( +5)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 460 +5) Крылатые ракеты — 103 ( +0)

+0) Корабли/катера — 13 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2162 ( +5)

+5) Специальная техника — 43 ( +0)

08:53 «Дела у России плохи». Путин обрек себя на поражение, армия РФ разбалансируется из-за отставок, россиян готовят к проигрышу — Жданов

Военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ рассказал, насколько плохи дела в РФ, как диктатор Владимир Путин руководит действиями военных, чем обрек себя на поражение и как из-за отставок командиров разбалансируется российская армия.

08:34 Наступление оккупантов в Луганской области: погибли 13 человек, войска РФ понесли потери во время штурма Северодонецка — глава ОВА



По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, по всей области за сутки разрушены более 60 жилых домов.



08:27 «Мы продолжаем 99% операций». Что происходит в украинском IT во время войны

Валерий Красовский — о релокейте на запад Украины, поддержке международных заказчиков и главной потребности украинских IT-компаний прямо сейчас.



08:05 Непредсказуемый союзник Путина. Глядя на Беларусь, страны ОДКБ подумают дважды, оказать ли Кремлю даже символическую поддержку — эксперт



Саммит ОДКБ показал, что на постсоветском пространстве у российского диктатора Владимира Путина остался всего один союзник — лукашенковская Беларусь. Однако инстинкты выживания Александра Лукашенко одновременно толкают его в противоположных направлениях на предмет, какую позицию занять в войне РФ против Украины, пишет в своей колонке внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Брайан Уитмор.



07:50 В Харьковской области оккупанты пытаются контратаковать, чтоб вернуть утраченные позиции: Генштаб сообщил, где шли бои

На Харьковском направлении российские оккупанты основные усилия сосредоточивают на удержании занятых рубежей. Пытаются проводить контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции.

Как сообщает Генштаб, также агрессоры проводят усиленную воздушную разведку.



07:20 На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки ВСУ отразили 14 атак врага



Уничтожены восемь танков, 14 единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа Орлан-10, сообщает Генштаб ВСУ.

06:29 В правительстве Нидерландов заявили, что больше не могут поставить в Украину гаубицы Panzerhaubitzen 2000

06:00 США могут временно отменить санкции против Беларуси в обмен на транзит украинского зерна — WSJ США рассматривают возможность шестимесячной отмены санкций против Беларуси, в частности против отрасли производства калийных удобрений в обмен на транзит украинского зерна.04:33 Associated Press опубликовало видео парамедика Тайры, которую оккупанты взяли в плен в Мариуполе

Информационное агентство Associated Press опубликовало видео, снятое с нагрудной камеры украинского парамедика Тайры (Юлии Паевской).

Видео было снято в Мариуполе в начале марта до того, как Юлия Паевская попала в плен российских оккупантов. На видео Тайра помогает украинским защитникам и показывает последствия ударов оккупантов по Мариуполю.

03:52 Байден подпишет законопроект о выделении Украине $40 млрд Президент США Джо Байден подпишет законопроект о выделении $40 млрд финансовой помощи Украине во время визита в Южную Корею. Источник в правительстве сообщил, законопроект доставят самолетом в Корею на подпись президенту.03:49 На южном направлении украинские защитники уничтожили 40 оккупантов и много вражеской техники

«Нашими подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией выполнено 91 огневое задание. В результате уничтожен очередной состав боеприпасов в Херсонской области, два танка Т-72, самоходная артустановка и гаубица, две реактивные системы залпового огня Град и зенитно-ракетный комплекс ТОР, бронированная и автотехника. Еще на 40 россиян сокращена численность вражеских сил», — сообщают в ОК Юг.

03:16 В Пентагоне уточнили, какое оружие передадут Украине в рамках новой помощи

Министерство обороны США сообщило детали новой военной помощи, которая будет поставлена в Украину на сумму до 100 миллионов долларов.

Новый пакет помощи включает:

18 155-миллиметровых гаубиц;

18 тактических транспортных средств для перемещения гаубиц;

три контрбатарейных станций AN/TPQ-36;

полевое оборудование и запчасти.

03:05 Войска РФ не смогли перерезать трассу на Бахмут На линии фронта в Донецкой области продолжаются обстрелы, оккупантам не удалось перерезать трассу на Бахмут (Донецкая область) — враг был отбит.

02:38 Ермак предложил создать международный механизм компенсации ущерба РФ

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украине нужен легитимный международный механизм для обеспечения компенсации ущерба, который был нанесен российскими оккупантами.

«Нам нужен легитимный международный механизм, который обеспечит компенсацию нанесенного Россией ущерба и будет действовать, несмотря на ее категорический отказ сотрудничать. Указом президента уже создана профильная рабочая группа, которую я имею честь возглавлять. Наши и международные эксперты, в частности, Маркиян Ключковский, Джереми Шарп, Амаль Клуни и многие другие, работают над проектом такого механизма, и вскоре он будет представлен», — заявил Ермак.

01:57 The New York Times опубликовало новые доказательства преступлений оккупантов в Буче Американское издание The New York Times опубликовало новые доказательства казни местных жителей Бучи Киевской области, которая была захвачена российскими оккупантами. В частности, издание публикует новые видео и показания свидетелей о том, как российские оккупанты 4 марта казнили минимум восемь украинцев. На первом видео, которое снято камерой наблюдения, видно как российские оккупанты ведут украинцев, которых взяли в плен, в офисное здание на улице Яблонской.

01:35 На востоке ВСУ за день уничтожили 40 захватчиков и два российских танка



В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток украинские военные в четверг, 19 мая, уничтожили 40 оккупантов и два вражеских танка.

01:09 Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time

00:36 На Донбассе — ад, и это не преувеличение — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 19 мая, заявил, что украинские военные продолжают продвигаться в Харьковской области, но ситуация на Донбассе остается тяжелой.

00:10 Евросоюз обязательно введет эмбарго на российскую нефть — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уверен в том, что Евросоюз обязательно поддержит эмбарго на российскую нефть.

В эфире украинского телемарафона глава МИД отметил, что единственной страной, которая сейчас не поддерживает эмбарго, осталась Венгрия.

«Все нам говорили, что нефтяное и газовое эмбарго это нереально. Теперь параметры нефтяного эмбарго ясны. Оно будет — это 100%. Осталась Венгрия, ведущая свою игру в этом вопросе. Но я уверен, что решение будет найдено», — заявил Кулеба.

00:03 Зеленский — об эвакуации с Азовстали: Делаю все для вовлечения самых влиятельных международных сил «Делаю все, чтобы самые влиятельные международные силы были проинформированы и, насколько это возможно, вовлечены в спасение наших военных», — сказал президент в вечернем обращении.

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