Глава ОГА опроверг российские фейки о захвате Луганской области оккупантами
Российские оккупанты не смогли захватить Луганскую область (иллюстративное фото) (Фото:ivbogdan.com via Flickr)
Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай опроверг российские фейки о том, что оккупанты якобы захватили область.
В своем Facebook Гайдай подчеркнул, что находится в Луганской области.
«Это и есть ответ на то, что они лгут. Они частично вошли в Рубежное и частично в Попасную. Надеюсь, что в ближайшее время их выбьют оттуда. Итак, Кременная — наша. Часть Рубежного — наша. Северодонецк — наш. Лисичанск — наш. Часть Попасной — наша. Горное, Золотое — наши», — написал он.
Ранее 18 марта глава ОГА сообщал, что бои идут по всей линии, выстроенной украинскими защитниками, Северодонецк, Кременная, Горское, Лисичанск находятся под обстрелами российские оккупантов. В Лисичанске россияне обстреляли больницу, в Кременной в результате обстрелов повреждены коммуникации.
На временно захваченных территориях оккупанты пытают украинских активистов, похищают жителей и занимаются мародерством, добавил Гайдай.
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