В городе остаются 20 тысяч жителей. Лисичанск разрушен на 60%, коммуникации и связь отсутствуют 3 июня, 02:13 Цей матеріал також доступний українською Житель Лисичанска на фоне дома, разрушенного оккупантами (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Руководитель Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика заявил, что российские оккупанты разрушили город на 60%.



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В эфире украинского телемарафона он сообщил, что в Лисичанске отсутствуют коммуникации и связь.

«Обстрелы с каждым днем становятся все более мощными. Оккупанты без перерыва палят по всему городу. В Лисичанске на 60% разрушена вся инфраструктура и жилая застройка. В городе нет света, газа, электроэнергии, телефонной связи и интернета. О ситуации в Украине люди узнают от сотрудников полиции и волонтеров», — заявил Заика.

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Он сообщил, что «трасса жизни» Бахмут-Лисичанск находится под контролем ВСУ, но постоянно обстреливается. В то же время, в город продолжают доставлять гуманитарную помощь.

«Там палят без перерыва, проехать очень трудно, но есть альтернативные дороги которыми можно передвигаться более-менее безопасно. В этом направлении у нас все налажено. Но, после мощных обстрелов техника выходит из строя, повсюду осколки и мины. Несмотря на это, мы каждый день завозим гуманитарную помощь. В месте остается около 20 тысяч мирных жителей, ранее было примерно 97 тысяч населения. Сейчас эвакуация из города приостановлена», — заявил Заика.

Глава администрации подчеркнул, что местные жители верят в украинских военных и ждут контрнаступления.

1 июня в Минобороны сообщили, что войска РФ пытаются выйти на административные границы Луганской области, штурмуют Северодонецк и пытаются окружить Лисичанск.

Россияне ведут огонь вдоль всей линии столкновения, применяют минометы, ствольную артиллерию и РСЗО.



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