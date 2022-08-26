Литва закупит для Украины почти 40 беспилотников-камикадзе

26 августа, 16:36
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Литва купит дроны-камикадзе в Польше (Фото:Arvydas Anušauskas/Twitter)

Литва купит дроны-камикадзе в Польше (Фото:Arvydas Anušauskas/Twitter)

Литва закупит для Украины 37 дронов-камикадзе для эффективной борьбы против российских оккупантов.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в своем Twitter.

«Часть средств, собранных Legion Of Boom (1 000 000 евро), будет передана литовскому Министерству национальной обороны и будет использована для покупки 37 дронов-камикадзе у Польши, а затем отправлены Украине», — отметил он.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=7QLVAkVN2Sw&feature=emb_title

Речь идет о дронах Warmate, они легкие и транспортабельные, а также могут нести взрывчатку.

https://twitter.com/a_anusauskas/status/1563142877802221570

Литва систематически поддерживает Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Помогают также и обычные литовцы. Телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас инициировал сбор средств на Байрактар для Украины.

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После того, как в Литве за три дня собрали более 5 млн евро на беспилотник, турецкая компания-производитель Baykar объявила, что передаст его бесплатно.

Тапинас рассказал, что собранные средства уже направили на бомбы и ракеты для Байрактара, антидронные ружья и планируют также закупить три разведывательных беспилотника и помочь госпиталю в Черкассах, где лечатся украинские военные.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Литва Дроны Война России против Украины

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