Литва закупит для Украины почти 40 беспилотников-камикадзе 26 августа, 16:36 Литва купит дроны-камикадзе в Польше (Фото:Arvydas Anušauskas/Twitter)

Литва закупит для Украины 37 дронов-камикадзе для эффективной борьбы против российских оккупантов.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в своем Twitter.

«Часть средств, собранных Legion Of Boom (1 000 000 евро), будет передана литовскому Министерству национальной обороны и будет использована для покупки 37 дронов-камикадзе у Польши, а затем отправлены Украине», — отметил он.

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Речь идет о дронах Warmate, они легкие и транспортабельные, а также могут нести взрывчатку.

Литва систематически поддерживает Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Помогают также и обычные литовцы. Телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас инициировал сбор средств на Байрактар для Украины.

После того, как в Литве за три дня собрали более 5 млн евро на беспилотник, турецкая компания-производитель Baykar объявила, что передаст его бесплатно.

Тапинас рассказал, что собранные средства уже направили на бомбы и ракеты для Байрактара, антидронные ружья и планируют также закупить три разведывательных беспилотника и помочь госпиталю в Черкассах, где лечатся украинские военные.





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