На донаты литовцев. Минобороны Литвы договорилось о покупке Байрактара для Украины
Беспилотник Байрактар (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)
Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас сообщил, что договорился с Турцией о покупке беспилотника Байрактар, деньги на который литовцы собрали за три дня.
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Литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.
Кампания по сбору средств стартовала 25 мая, а вечером 28 мая во время специального эфира журналист уже собрал необходимую сумму.
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