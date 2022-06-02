На донаты литовцев. Минобороны Литвы договорилось о покупке Байрактара для Украины 2 июня, 01:14 Цей матеріал також доступний українською Беспилотник Байрактар (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас сообщил, что договорился с Турцией о покупке беспилотника Байрактар, деньги на который литовцы собрали за три дня.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.

Видео дня

Кампания по сбору средств стартовала 25 мая, а вечером 28 мая во время специального эфира журналист уже собрал необходимую сумму.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.