На донаты литовцев. Минобороны Литвы договорилось о покупке Байрактара для Украины

2 июня, 01:14
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Беспилотник Байрактар (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Беспилотник Байрактар (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас сообщил, что договорился с Турцией о покупке беспилотника Байрактар, деньги на который литовцы собрали за три дня.

Война России против Украины — главные события 1 июня

https://twitter.com/a_anusauskas/status/1532045537410789376
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Литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.

Видео дня

Кампания по сбору средств стартовала 25 мая, а вечером 28 мая во время специального эфира журналист уже собрал необходимую сумму.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Литва Турция Беспилотник Беспилотники Война в Украине Байрактар Война России против Украины

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