Лисичанск остался без воды до конца войны — глава Луганской ОВА

28 апреля, 14:40
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Оккупанты уничтожили почти все коммуникации в городах Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Оккупанты уничтожили почти все коммуникации в городах Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Лисичанске из-за обстрелов города российскими оккупантами не будет воды до конца войны.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Коммуникации в Луганской области уничтожены почти полностью. В частности, кризисная ситуация сложилась с водоснабжением. Сегодня руководитель Лисичанской ВГА отчитался, что в городе воды не будет до конца войны. Ремонты невозможны», — пояснил он.

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Гайдай напомнил, что без воды остаются Рубежное, Попасная и Северодонецк.

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Водоканалы в этих городах не работают.

«Есть населенные пункты в общинах, где вода частично есть, сообщать о них не будем, потому что рашисты могут этим воспользоваться», — резюмировал глава ОВА.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/148017874404271

В Луганской области идут бои за Попасную, Рубежное, Северодонецк и ряд других населенных пунктов. Оккупантам удалось занять Кременную.

Оккупанты систематически обстреливают города, в области не осталось ни одного уцелевшего дома.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Лисичанск Война России против Украины

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