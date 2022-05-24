580 международных компаний продолжают работать в РФ — Кулеба 24 мая, 00:15 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 580 международных компаний продолжают работать в России.



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«Сейчас на радаре МИД есть еще 580 компаний, которые продолжают в России так называемый business as usual, то есть делают вид, что ничего не случилось», — заявил Кулеба.

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Он отметил, что 1439 компаний после начала полномасштабного вторжения покинули российский рынок.

«Мы не можем им приказать — выходите. Но нужно работать с разных сторон», — сообщил министр.

Из-за полномасштабного нападения России на Украину и последовавших за этим санкций многие крупные международные компании сворачивают работу на российском рынке или продают российские активы.



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