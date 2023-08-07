Удалось идентифицировать 10. Куда Россия бьет переданными ей Украиной ракетами Х-55

7 августа, 15:22
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Российская ракета Х-55, сбитая из ПЗРК Игла в Киевской области, май 2023 года (Фото:Нацгвардия Украины)

Российская ракета Х-55, сбитая из ПЗРК Игла в Киевской области, май 2023 года (Фото:Нацгвардия Украины)

Сергей Андрушко, один из авторов расследования программы Схемы о том, что Россия применяет против Украины ракеты, которые Киев передал Москве в 1999 году, в интервью Radio NV рассказал, куда оккупанты этими ракетами бьют.

«После того, как в архиве был найден список с серийными номерами ракет и бомбардировщиков, мы начали [это] активно выяснять, насколько возможно. В частности [изучали] сообщения, которые были в СМИ, которые предоставляли фотографии этих ракет Х-55. На некоторых из них были эти серийные номера. И чудо: сразу после нескольких дней [работы] была идентифицирована первая ракета Х-55, которая упала в Киевской области», — рассказал Андрушко в эфире Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=vd9ks4mDEGs

Он сообщил, что удалось идентифицировать около 10 ракет, серийные номера которых совпадают с серийными номерами ракет, которые Украина передала России в 1999 году.

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«Одна ракета прилетела в конце 2022 года по Киеву — попала в квартиру, погибла женщина. Был большой пожар. Другая ракета прилетела в один из городов на Киевщине — обломки попали в квартиру, девушка — в больницу. Были случаи, когда просто на грядки прилетали эти ракеты, в озеро падали, в частности в Киевской области. В Хмельницкой области (один из последних случаев) ракета прилетела тоже в дом, чуть ли не во двор. Это то, что мы идентифицировали теми средствами, которыми можем, а мы пользовались только публичными инструментами», — сказал журналист.

Он добавил, что часть этих ракет хранится в Институте судебной экспертизы в Киеве.

Ранее журналисты программы Схемы обнаружили, что Россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55, которые Киев передал Москве в рамках соглашения между Кабмином и правительством РФ в 1999 году, которое было заключено в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Программа расследований Схемы Война России против Украины ракета Х-55

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