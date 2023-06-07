В ГУР рассказали об отходе оккупантов с затопленных позиций после подрыва Каховской ГЭС 7 июня, 18:30 Затопленные улицы в оккупированной Новой Каховке, 7 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV рассказал об отходе оккупантов с затопленных позиций после того, как они взорвали Каховскую ГЭС.

«Они осуществляют отход, часть подразделений отошла раньше. На передовых позициях было сосредоточено небольшое количество живой силы противника, однако, очевидно, из соображений безопасности реализации этого теракта даже часть личного состава рашистов не была проинформирована о времени совершения этого преступления», — сказал Юсов в эфире Radio NV.

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По словам представителя ГУР, в частности, оккупанты переходят на предварительно подготовленные позиции.

«На юге и востоке оккупированных территорий такая подготовка носит эшелонированный характер и [имеет] несколько линий обороны. На одну из таких подготовленных [линий] сейчас происходит отход врага», — отметил он.

В объединенном командовании Юг сообщали, что после подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области российские оккупанты отошли от Днепра на 5−15 км.

По словам руководительницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Натальи Гуменюк, наблюдая за поведением россиян на левобережье, можно констатировать, что они оттягивают свои подразделения, а движение начали за несколько дней до теракта.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру грозит затапливает, как на правомм так и на левом берегу, которій контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

По состоянию на 17:00 7 июня из подтопленных районов правобережья вывезено в безопасные места 1894 человека. Больше всего — 1431 — эвакуировано из микрорайона Корабел в Херсоне.

По данным ГСЧС, на правом берегу Днепра подтоплены 20 населенных пунктов. По данным главы МВД Игоря Клименко, еще 10 населенных пунктов подтоплены на оккупированных территориях.