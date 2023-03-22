Сколько украинцев хотят, чтобы за восстановление Украины заплатила Россия — опрос 22 марта, 17:53 Здание лицея в городе Ржищев Киевской области, сильно пострадавшего от удара российского беспилотника, 22 марта 2023 года (Фото:Press service of the Kyiv Regional Prosecutor’s Office/Handout via REUTERS)

89% украинцев считают, что финансировать восстановление разрушенной инфраструктуры Украины следует за счет арестованных российских активов или репараций от России.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы. Рейтинг по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

Видео дня

Читайте также: Как выглядит неудача в восстановлении Украины после войны

24% украинцев (на все перечисленные вопросы можно было дать один или два ответа) убеждены, что финансировать восстановление украинской инфраструктуры должны международные организации, 11% - украинская центральная власть, 6% - украинский бизнес, 4% - украинская местная власть, 4% - граждане Украины, 2% - украинские благотворительные фонды.

Инфографика: Международный республиканский институт

57% украинцев убеждены, что контролировать использование средств на восстановление украинской инфраструктуры должны международные организации, 32% - граждане Украины, 19% - центральная власть, 15% - общественные организации, 13% - местные власти. 8% - правоохранительные органы Украины.

Инфографика: Международный республиканский институт

Определять приоритетные направления реконструкции в населенном пункте или общине, по мнению 54% украинцев, должны граждане, живущие там, путем опроса. 37% опрошенных считают, что определять приоритетные направления реконструкции должны местные власти, 18% - международные организации, 15% - международные эксперты, назначенные центральной властью, 9% - местные государственные администрации, назначенные центральной властью и еще 9% считают, что это должна делать самая центральная власть.

Инфографика: Международный республиканский институт

Опрос был проведен по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей) в период с 1 по 5 февраля 2023 методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Всего было опрошено n=2,000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включены граждане, которые находятся за пределами Украины. Полученные данные опроса взвешены по региональным и возрастным показателям с использованием данных Государственной службы статистики Украины на 1 января 2021 года. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2.0%. Коэффициент досягаемости респондентов — 16%. Опрос был проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

