Крымский мост будет демонтирован, это незаконная и нестабильная конструкция — ГУР 25 июля, 19:22 Спутниковый снимок поврежденного взрывом Крымского моста (Фото:Maxar Technologies /Handout via REUTERS)

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV заверил, что незаконно построенный Россией Крымский мост будет демонтирован.

В эфире Radio NV Юсов отметил, что изначально Крымский мост имел военное назначение — «поставки сил и средств рашистами с целью дальнейшей оккупации Украины» и «военная логистика сил и средств, горюче-смазочных материалов и прочего».

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По словам представителя ГУР Минобороны, для этого используется гражданский транспорт, а гражданские, которые перемещаются по мосту, являются прикрытием для агрессора.

«Конструкция незаконна. Конструкция нестабильная. И, конечно, она будет демонтирована, в соответствии с украинским и международным правом. Тем или иным способом. Перечислять способы мы пока что не будем. Часть из них все видели почти в прямом эфире», — подытожил он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по оккупированному Россией Крыму и Крымскому мосту.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.



Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны, в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».