Россия меняет пропагандистские нарративы из-за неудач в войне против Украины — разведка 10 мая, 11:41 Цей матеріал також доступний українською Россия готовят к поражению войск РФ в войне против Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия меняет пропагандистские нарративы на фоне военных неудач войск оккупантов в Украине.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, чтобы изменить представление россиян о военной «непобедимости» и подготовить общество к возможному поражению, российским СМИ приказали рассказывать о российско-украинской войне как о вооруженном противостоянии России со всеми странами Европейского Союза и НАТО.

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«По мнению кремлевских политтехнологов, это приуменьшит позор от проигрыша более мощному противнику. По информации военной разведки Украины, руководители кремлевских телеканалов, интернет СМИ и пропутинской армии ботов уже получают указания перейти к новой информационной политике», — добавили в ГУР.

Там уточнили, что россиянам теперь будут говорить о необходимости объединения «ради собственного выживания и слепого доверия к политике кремлевского диктатора».

Значительная часть речи Путина на параде была посвящена войне в Украине, однако он ни разу не использовал оборот «специальная военная операция», которым российские власти официально называют полномасштабное вторжение.

Вместо этого оборота Путин использовал другие выражения: «Россия дала упреждающий отпор агрессии», «сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою». А завершил речь президент словами: «За Россию! За Победу!».

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