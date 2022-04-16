С 1 сентября дисциплину «русский язык» следует заменить другими предметами — языковой омбудсмен

16 апреля, 19:41
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Тарас Креминь (Фото:НВ)

Тарас Креминь (Фото:НВ)

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Языковой омбудсмен Тарас Креминь считает, что с нового учебного года в тех школах Украины, где до сих пор преподают русский язык как дисциплину, нужно рассмотреть ее замену на другие предметы или увеличить долю изучения уже имеющихся.

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Об этом он заявил в эфире телеканала Прямой.

Креминь разделяет мнение министра образования и науки, а также омбудсмена по вопросам образования, что до конца этого учебного года учителей русского языка, если они не преподавали ничего другого, возможно отправить на простой.

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«А уже с 1 сентября эту дисциплину заменить другими, увеличив долю изучения других важных предметов, а именно: история Украины, украинский язык, украинская литература, математика и английский язык», — рассказал омбудсмен.

Также он предлагает пересмотреть программу по зарубежной литературе, ведь согласно ей в школах до сих пор много внимания уделяют изучению российских писателей. По его словам, с такими инициативами могут выступать родители, несмотря на то, что это в компетенции МОН.

«В нынешней трагической реальности изъятие из обихода всех российских нарративов — важное дело. Именно сейчас необходимо создать наилучшие возможности для нашего будущего ренессанса», — подчеркнул Креминь.

https://www.facebook.com/govuamova/posts/291358006507010

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты повредили почти тысячу учебных заведений, из них 88 полностью уничтожены. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в захваченной Волновахе военные РФ возобновили работу школ по программе страны-агрессора, а учителя в Донецкой области отказываются работать на российских оккупантов.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Русский язык Тарас Креминь

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