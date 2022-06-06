Корабельную группировку войск РФ отбросили от украинских берегов на 100 километров — ВМС Украины 6 июня, 15:42 Цей матеріал також доступний українською Корабли Черноморского флота РФ перегруппировываются в Черном море (Фото:Военно-морской флот РФ/Facebook)

Корабельную группировку Черноморского флота РФ в Черном море отбросили от украинских берегов на расстояние более 100 километров.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ в Facebook.

Там уточнили, что противник был вынужден сменить тактику, пытаясь возобновить контроль над северо-западной частью Черного моря.

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Так, оккупанты развернули в оккупированном Крыму и в захваченной Херсонской области береговые ракетные комплексы Бал и Бастион, а также перебрасывают дополнительные силы на остров Змеиный.

В то же время, в ВМС уточнили, что угроза нанесения ракетных ударов на морском направлении остается.

«Интенсивность ударов крылатыми ракетами „Калибр“ снизилась, в то же время противник начал бить по наземным объектам противокорабельными ракетами, основное назначение которых поражение боевых кораблей и судов», — пояснили там.

Это может означать, что Россия использовала значительный объем современного ракетного оружия, и вынуждена применять устаревшие типы ракет, запасов которого достаточно для нанесения ударов по нашей территории.

«В настоящее время в акватории Черного моря находится до 12 крупных десантных кораблей, однако более трети из них находятся в ремонте. После уничтожения силами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины 3-х десантных катеров типа „Раптор“ и десантного катера типа „Серна“, группировка противника насчитывает до 15-ти десантных катеров разного типа», — резюмировали в ВМС.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 13 кораблей и катеров.



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