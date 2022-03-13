Из акватории Черного моря. Корабельная группировка РФ в полной боевой готовности для нанесения ударов по Украине — Генштаб

13 марта, 19:58
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Корабельная группировка противника в полной боевой готовности, заявили в Генштабе (иллюстративное фото) (Фото:Минобороны РФ)

Корабельная группировка противника в полной боевой готовности, заявили в Генштабе (иллюстративное фото) (Фото:Минобороны РФ)

Корабельная группировка РФ по состоянию на 13 марта находится в акватории Черного моря и готова к нанесению ударов по территории Украины. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Там рассказали, что ВСУ продолжают вести оборонительные бои, прикрывая государственную границу Украины и ее морское побережье. На отдельных направлениях осуществляют стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

«С целью нанесения ударов по территории Украины из акватории Черного моря там находится в боевой готовности „полная“ корабельная группировка противника», — заявили в Генштабе.

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Ранее сообщалось, что Международная морская организация ООН будет работать над созданием безопасного морского коридора для вывода судов и экипажей, которые находятся в Черном и Азовском морях, на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

13 марта — 18-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Черное море Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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